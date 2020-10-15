المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

وحسب النتائج التي أعلنت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يخص المجموعة الإفريقية، تحصل السنغال على 188 صوتا ، كوت ديفوار 182 صوتا ، مالاوي 180 صوتا، غابون 176 صوتا فيما لم يحقق المغرب الا صوتا واحدا.
ويحتاج المرشحون للفوز بالعضوية في هذا المجلس إلى أغلبية محددة بسبعة وتسعين صوتا.
وحصلت الصين في هذه الانتخابات على 139 صوتا ، في حين انتخبت باكستان وأوزبكستان بـ 169 صوتا ونيبال بـ 150 صوتا . وكانت روسيا وكوبا من بين ال 11 دولة التي انتخبت بدون معارضة.
ووفقا للفقرة السابعة من القرار 60/251 الصادر عن الجمعية العامة، يتألف مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف ، من 47 دولة عضوا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي.
وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل، وتوزع مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية، وهي الدول الإفريقية (13 مقعدا)، دول آسيا والمحيط الهادئ (13)، دول أوروبا الشرقية (6)، دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى (7).
وتترافق العضوية في المجلس مع مسؤولية تعزيز معايير حقوق الإنسان السامية كما تصدر التعهدات الطوعية التي اختارت الدول الأعضاء تقديمها دعما لترشيحاتها، وفقا للفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 60/251، بوصفها وثائق للجمعية العامة بجميع اللغات الرسمية.