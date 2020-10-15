اجتماع أديس أبابا يشيد بوفاء الجمهورية الصحراوية بالتزاماتها المالية رغم الظروف القاهرة

أديس أبابا - أثنت الدورة 37 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي على الجمهورية الصحراوية ، لوفائها بجميع التزاماتها المالية رغم الظروف القاهرة، وذلك في قرار اتخذه بشأن مساهمات الدول السنوية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وقالت الوكالة أنه في سياق ميزانية الاتحاد الافريقي، اتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن جدول الأنصبة المتعلق بالمساهمات المستحقة على الدول أثنى فيه على الجمهورية الصحراوية التي دفعت جميع مستحقاتها رغم الظروف القاهرة التي تعيشها والتي انضافت إليها إكراهات جائحة كورونا التي أثرت على قدرة عدد كبير من الدول الأفريقية على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وناقش المجلس خلال دورته التي اختتمت امس الأربعاء بعد يومين من الأشغال برئاسة وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية وعبر تقنية الفيديوكونفرنس، مجموعة من التقارير اتخذ بشأنها أكثر من 11 قرارا، لا سيما ما يتعلق منها بميزانية الاتحاد للسنة المالية 2020-2021، والميزانية التكميلية وموضوع الاتحاد للسنة القادمة.

إقرأ أيضا: ولد سالك يحمل مجددا مجلس الأمن الدولي وفرنسا مسؤولية عرقلة حل القضية الصحراوية كما ناقش المجلس مشاريع قرارات القمة التنسيقية النصف سنوية المزمع عقدها يوم 22 أكتوبر 2020، والتي ستخصص لتقييم التطور المحصل عليه جراء تقسيم العمل بين المجموعات الاقتصادية والميكانيزمات الجهوية والدول الأعضاء والاتحاد الإفريقي.

من جهة أخرى ناقش المجلس التقارير المتعلقة بتنفيذ خطة الاتحاد الافريقي لمواجهة وباء "كورونا المستجد" (كوفيد-19 ).