رابطة حماية السجناء الصحراويين تندد باستهداف أسيرين صحراوين بسجن مغربي

بويزكارن - أفادت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية ، أن إدارة السجن المحلي "بويزكارن" أقدمت على استهداف الأسيرين المدنيين الصحراويين "عزيز الواحيدي" و "البر الكنتاوي" عبر الزج بهما فيما يطلق عليه حي "ب" المكتظ بسجناء الحق العام بعد ان تعرضا الى اساءة وتعذيب .

وذكرت الرابطة الصحراوية ان إدارة السجن عمدت أيضا على تعذيب الأسير المدني الصحراوي و تكبيل يديه بالاصفاد إلى الخلف وتعليقه تحت أشعة الشمس الحارقة و بحضور رئيس المعقل المدعو "جواد".

كما نقلت رابطة حماية السجناء الصحراويين عن مصادر عائلية للأسير المدني الصحراوي يحيى محمد الحافظ إعزى تفيد بإقدام إدارة سجن بويزكارن على إيداع سجين حق عام مصاب بفيروس كورونا داخل نفس الزنزانة التي يتواجد بها الأسير المدني الصحراوي يحيى محمد الحافظ اعزى.

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وتضيف المصادر العائلية ان تعمد الإدارة السجنية إيداع سجين مصاب بفيروس كورونا دون أن يخضع للحجر الصحي تفاديا لأية عدوى بين النزلاء يعتبر استهدافا للأسير المدني الصحراوي يحيي محمد الحافظ اعزى و يعرض حياته للخطر.