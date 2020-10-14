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رابطة حماية السجناء الصحراويين تندد باستهداف أسيرين صحراوين بسجن مغربي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 17:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
رابطة حماية السجناء الصحراويين تندد باستهداف أسيرين صحراوين بسجن مغربي

بويزكارن - أفادت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية ، أن إدارة السجن المحلي "بويزكارن" أقدمت على استهداف الأسيرين المدنيين الصحراويين "عزيز الواحيدي" و "البر الكنتاوي" عبر الزج بهما فيما يطلق عليه حي "ب" المكتظ بسجناء الحق العام بعد ان تعرضا الى اساءة وتعذيب .

وذكرت الرابطة الصحراوية ان إدارة السجن عمدت أيضا على تعذيب الأسير المدني الصحراوي و تكبيل يديه بالاصفاد إلى الخلف وتعليقه تحت أشعة الشمس الحارقة و بحضور رئيس المعقل المدعو "جواد".

كما نقلت رابطة حماية السجناء الصحراويين عن مصادر عائلية للأسير المدني الصحراوي يحيى محمد الحافظ إعزى تفيد بإقدام إدارة سجن بويزكارن على إيداع سجين حق عام مصاب بفيروس كورونا داخل نفس الزنزانة التي يتواجد بها الأسير المدني الصحراوي يحيى محمد الحافظ اعزى.

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وتضيف المصادر العائلية ان تعمد الإدارة السجنية إيداع سجين مصاب بفيروس كورونا دون أن يخضع للحجر الصحي تفاديا لأية عدوى بين النزلاء يعتبر استهدافا للأسير المدني الصحراوي يحيي محمد الحافظ اعزى و يعرض حياته للخطر.

ويعاني الاسرى المدنيين الصحراويين بسجون الاحتلال من احباط للكرامة واهمال طبي وحرمان من أبسط الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية، وهو ما نددت به الهيئات الحقوقية المحلية والدولية والبرلمانات العالمية التي تضع هذه الممارسات في خانة "جرائم حرب" و"التصفية الجسدية".

آخر تعديل على الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 18:56
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رابطة حماية السجناء الصحراويين تندد باستهداف أسيرين صحراوين بسجن مغربي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 17:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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