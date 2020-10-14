دعوة إلى تمكين بعثة مينورسو من مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية 

الجزائر - دعا السيد خاطري الدوه عضو الأمانة الوطنية ومسؤول التنظيم السياسي بجبهة البوليساريو ،اليوم الثلاثاء ،الى تمكين البعثة الاممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية )المينورسو( من مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية في ظل الانتهاكات المغربية المتواصلة بما يساهم في تحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وفي حوار أجرته معه (واج) ، اوضح الدوه ، ان انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي " تتطلب جهدا دوليا كبيرا سواء من خلال المتابعة والمرافقة بواسطة المراقبين و الاعلام الدولي لمعاينة ما يحدث في الاراضي الصحراوية"، مشيرا إلى الانتهاكات الصارخة و سياسة القمع التي تمارسها السلطات المغربية في حق المواطنين الصحراويين، و هتك حرماتهم و محاصرتهم في الشوارع و في المنازل.

ولفت في هذا الصدد الى الاحكام القاسية التي يفرضها الاحتلال المغربي بحق المواطنين الصحراويين و وضعيتهم المزرية في السجون المغربية ، لانهم "يطالبون بما تطالب به الامم المتحدة و قراراتها ، والتي تتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".

وأوضح المسؤول أن الدعوة التي وجهتها جبهة البوليساريو إلى مجلس الامن تتمحور حول مسألتين: الأولى تتعلق بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ، و تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. أما المسألة الثانية فهي وقف اطلاق النار لتهيئة الظروف لتنظيم هذا الاستفتاء.

وقال " لكن ما حصل عبر هذه ال30 سنة المنصرمة ، هو أن ما تم القيام به هو الحفاظ على اطلاق النار، بينما أهملت المسالة الجوهرية و هي تنظيم استفتاء لتقرير المصير".

وأعرب عن اعتقاده بانه " قد حان الوقت لتدارك الزمن الضائع والتركيز على تنظيم استفتاء لكي يقرر الشعب الصحراوي مرة واحدة والى الابد مصيره ، ولكي يحدد الوضع القانوني و النهائي للصحراء الغربية كبلد غير مستقر ذاتيا وإنهاء حالة الاستعمار".

وتابع ،"وعلى هذا الاساس يتطلب الوضع تحركا عاجلا من قبل مجلس الأمن الدولي بالفرض على المغرب العودة الى مسار مخطط التسوية الاصلي باعتباره الطريق الصائب و الوحيد الذي يمكن من خلاله الوصول الى تسوية سلمية سياسية بما يمكن من انهاء هذا الخلاف".

إقرأ أيضا: على الأمم المتحدة ضمان حماية أمن وسلامة المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة

ودعا الامم المتحدة الى " الضغط بشكل جدي في اتجاه تقرير المصير لكي تسترجع مصداقيتها و التزامها تجاه الشعب الصحراوي ،ووقف الاستمرار في السكوت على المغرب".

وفي ذات السياق ، أعرب عن أسفه للتقرير الذي قدمه الامين العام لمجلس الامن الدولي ، لانه كما قال، "لا يكشف عن كل الحقائق على الارض خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات المغربية لحقوق الانسان ، و نهب الثروات و تهريب المخدرات و انتهاكات وقف اطلاق النار و الابقاء على ثغرة /الكركرات/ الغير قانونية مفتوحة و الابقاء على المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، و كذلك حملات القمع و الحصار التي يطبقها النظام المغربي على منازل المواطنين الصحراويين.

وشدد على أن " كل هذا يستحق الادانة الصريحة من مجلس الامن" متأسفا لعدم ادراج الأمين العام الأممي لهذه الحقائق في تقريره الأخير عن الصحراء الغربية.

وأعرب الدوه عن أمله في أن يتدارك مجلس الأمن الدولي "كل هذه الاخطاء و هذا التلكأ و الغياب التام عن حقيقة الاوضاع في الصحراء الغربية "، داعيا الامم المتحدة الى مراجعة حساباتها في الصحراء الغربية " اذا ما أريد لهذا المشكل ان ينحل لصورة نهائية، و إذا ما اريد لهذه المنطقة ان تتخطى كل ما يهدد السلم و الاستقرار في المنطقة".

وبخصوص اعمار المناطق الصحراوية المحررة ، قال المسؤول الصحراوي ، "نسعى منذ سنوات إلى وضع الاسس و القواعد و المنشآت الضرورية ، والبحث عن كل الوسائل و الصيغ التي نعمر بها المناطق المحررة التي هي مناطق شاسعة مهمة و متنوعة من حيث البيئة الجغرافية و المناخ" ، مضيفا أن هناك امكانيات للإعمار و سير الحياة المدنية بشكل طبيعي ، وتوفير ما امكن من الخدمات".

وأشار إلى أن الجهود المستمرة في هذه المناطق لتوفير الامكانيات و في مقدمتها التمويل، وتوفير المنشآت الضرورية للحياة المدنية في هذه المناطق".