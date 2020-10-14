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السلام الحقيقي في الشرق الأوسط "سيظل حلما بعيد المنال دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 14:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات
السلام الحقيقي في الشرق الأوسط &quot;سيظل حلما بعيد المنال دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس&quot;

القاهرة- قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط, يوم الأربعاء, أن "السلام الحقيقي في الشرق الأوسط سيظل حلماً بعيد المنال من دون خروج الدولة الفلسطينية ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, إلى الوجود", حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

ونقلت الوكالة عن أبو الغيط قوله خلال لقاءه يوم الأربعاء مع نيكولاي ميلادينوف, المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام, أن  "الجانب العربي على يقين بأن استقرار المنطقة يرتبط بشكل مباشر بالوصول إلى تسوية سياسية تقوم على أساس حل الدولتين والذي يظل الحل الوحيد المقبول دولياً ويحظى بالإجماع العربي".

وشدد على أن "المرحلة الحالية تشهد العديد من التغيرات بالإضافة الى عدم وضوح المستقبل القريب", مشيرا إلى أن "استئناف التفاوض على أساس المرجعيات المعروفة, ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية, هو ما يُحقق مصلحة الجميع ويُرسخ سلاماً مستداماً في الشرق الأوسط".

وتطرق أبو الغيط مع المنسق الأممي إلى آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية, على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية, حسبما أوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية.

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وأكد المصدر أن أبو الغيط استمع من المنسق الأممي إلى عرض للتحديات المختلفة التي تواجه الجانب الفلسطيني على الصعيد الداخلي في المرحلة الحالية, خاصة في ضوء تعاظم الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بتفشي فيروس "كورونا".

وأكد الأمين العام للجامعة العربية -حسب المصدر- على "أهمية البناء على ما يجري التوصل إليه من توافقات فلسطينية تشكلت خلال الفترة الماضية من أجل إنهاء الانقسام بما يعزز من صلابة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات".

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السلام الحقيقي في الشرق الأوسط "سيظل حلما بعيد المنال دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 14:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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