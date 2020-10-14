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الصحراء الغربية-اسبانيا: توقيع اتفاقية لدعم التعاون والشراكة بين البوليساريو وبلدية أوفييدو

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 10:09     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرات
الصحراء الغربية-اسبانيا: توقيع اتفاقية لدعم التعاون والشراكة بين البوليساريو وبلدية أوفييدو

أوفييدو (إسبانيا)- وقعت تمثيلية جبهة البوليساريو بإقليم آستورياس وبلدية أوفييدو الإسبانية ، اتفاقية تعاون وشراكة تضامنية مع سلطات البلدية على ضوء جهود التضامن بالمنطقة لدعم الشعب الصحراوي وكفاحه العادل .

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن ممثل البوليساريو بإقليم إمارة آستورياس شمالي إسبانيا ، يحيى محمد الشيخ الدخيل، أجرى محادثات مع السلطات المحلية تناولت سبل التعاون والشراكة بين الجانبين .

ووقع الجانبان اتفاقية تعاون وتضامن مشتركة تعزيزا لخطوات مساندة الشعب الصحراوي إنسانيا وسياسيا والتي وقعها عن الجانب التضامني رئيس جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي بالمنطقة السيد البيرتو سواريث، كما أوضحت الوكالة الصحراوية.

وتخللت مراسيم التوقيع كلمة ألقاها ممثل جبهة البوليساريو الذي كان مرفوقا بمساعده، أبهيه سيدي محمد أبهية، وضع من خلالها الحاضرين أمام خطورة التطورات الميدانية المتسارعة بالأراضي المحتلة في ظل حصار المناضلين الصحراويين ومداهمة المنازل وحملة الاعتداءات فضلا عن حالة المعتقلين السياسيين الصحراويين ، مطالبا بضرورة حماية حقوق الإنسان ووقف الخروقات المغربية الخطيرة .

كما تم استعراض مسألة استمرار نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف الاحتلال المغربي بتمادي أطراف دولية بشكل فاضح ، وهو ما تشكله مثالا ثغرة الكركرات غير الشرعية كممر خارج نطاق القانون للثروات الصحراوية دون وجه حق.

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وأكد الديبلوماسي الصحراوي بأن الاتفاقية الموقعة "تعزز سبل التعاون الثنائي وتعكس مواقف التضامن مع الشعب الصحراوي الذي قال بأن قضيته مسألة سياسية في المقام الأول قبل أن تكون بتداعيات إنسانية وحقوقية نتيجة سنوات انتظار التسوية النهائية النزاع وفق اطاره القانوني الدولي امتثالا للشرعية ومواثيقها".

ولمنطقة آستورياس وقفات تضامن مشهودة وتوأمات صداقة مع بلديات الجمهورية الصحراوية ومشاريع دعم إنساني إلى جانب احتضان مئات الأطفال سنويا ضمن برنامج عطل في سلام والتي تأثرت هذا العام بفعل جائحة كورونا كحال جل مساع تضامن اقليم استورياس إذ يأتي الاتفاق دعامة لمساره.

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الصحراء الغربية-اسبانيا: توقيع اتفاقية لدعم التعاون والشراكة بين البوليساريو وبلدية أوفييدو
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 10:09     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرة   شارك

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