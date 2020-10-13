بيرتوريا- صرح وزير المالية لجنوب افريقيا تيتو مبوويني أن مسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية "مهمة عاجلة", داعيا دول افريقية أخرى و أحزابا سياسية الى الاتحاد من أجل وضع حد لاحتلال هذا الاقليم غير المستقل.

و ضمن سلسلة من التغريدات نشرها يوم الاثنين, دعا الوزير الجنوب افريقي "دولا كبرى" و حركات تحريرية و أحزابا سياسية في افريقيا لاسيما موزمبيق وأنغولا وزيمبابوي و تيمور الشرقية (آسيا) و نيكاراغوا (امريكا الوسطة) الى "الاتحاد من أجل تسوية القضية الصحراوية" .

وفي إحدى تغريداته, تساءل الوزير مبوويني قائلا "لما يرخص اليوم لبلد افريقي باحتلال بلد افريقي أخر. اخواني أخواتي يجب ان تم وضع حد لهذا الأمر".

و يتعلق الأمر بالنسبة لوزير جنوب افريقيا ب "مهمة عاجلة", قائلا "يجب اسماع صوتنا عاليا و بقوة و أن ننهي مسألة الصحراء الغربية" علما أن التردد لا جدوى منه"

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و في احدة تغريداته, خاطب السيد مبوويني كلا من جبهة البوليساريو التي تعتبر ممثل الشعب الصحراوي و الجبهة الثورية من أجل استقلال تيمور الشرقية (فريتلين) و منظمة شعب جنوب-غرب افريقيا (سوابو) و جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو) والاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي (زانو), و اتحاد الشعب الافريقي لزيمبابوي, وكذا الحركة الشعبية لتحرير أنغولا.

يذكر أن الصحراء الغربية مدرجة من طرف منظمة الأمم المتحدة منذ 1966 على قائمة الأقاليم غير المستقلة و بالتالي مؤهلة لتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول اعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.

وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في افريقيا و هي محتلة منذ 1975 من طرف المغرب.