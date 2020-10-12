اختتام مهرجان الصحراء الغربية السينمائي بالسويد

ستوكهولم - اختتمت بمدينة "نورشوبينغ" السويدية فعاليات مهرجان الصحراء الغربية السينمائي الأول بالسويد ، تضمنت عرض عدد من الافلام تناولت القضية الصحراوية والتعريف بها في أوساط المجتمع المدني السويدي وكذا ابراز حالة حقوق الإنسان الصعبة بالمناطق المحتلة وما يواجهه المدنيين الصحراويين من قمع وحصار من قبل قوات الاحتلال المغربية.

وذكرت تقارير صحراوية أنه نظرا للوضعية الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، والحد من التجمعات لاكثر من خمسين شخصا، تم تقليص عروض الافلام الى عرضين فقط ، حيث عرض فيلم عن الثقافة الصحراوية بمؤسسة "بورتالن" في السادس أكتوبر الجاري ، وفيلم "ثلاثة كاميرات مسروقة" أمس الاحد بمؤسسة "الا بي اف"، ويتحدث الفيلم عن أوضاع حقوق الانسان الصعبة بالمناطق الصحراوية المحتلة .

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ونقل عن سعيد زروال منظم المهرجان قوله أن الهدف الاساسي هو التعريف بقضية الصحراء الغربية وفتح المجال لتنظيم مهرجانات سينمائية مماثلة في العديد من البلدان خاصة الاوروبية .