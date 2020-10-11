Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تدعو إلى التمسك بالوحدة خلف جبهة البوليساريو

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 18:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

الشهيد الحافظ-دعت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان إلى وحدة الصحراويين خلف جبهة البوليساريو لمواجهة سياسات المغرب التوسعية و استكمال معركة التحرر.

وقالت اللجنة في بيان لها يوم السبت بمناسبة الذكرى ال 45 لاعلان الوحدة الوطنية أن الشعب الصحراوي "سيمضي على درب الكفاح والنضال بكل السبل المشروعة ، في كنف الوحدة والالتحام بقيادة جبهة البوليساريو ، لنيل حقه في الوجود والحرية وإقامة دولته المستقلة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني".

وأضافت أن " معاني ودلالات ذكرى الوحدة الوطنية في عيدها الخامس والأربعين وملحمة أكديم إزيك ، تؤكدان أن الشعب الصحراوي " لا يمكن لأي شيء أن يحول دون إرادته لبلوغ أهدافه النبيلة والسامية في الحرية والكرامة".

واستحضرت اللجنة  الصحراوية في بيانها " الحرب التوسعية لظالمة" للمغرب الذي اجتاح الصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 ، واحتلها بالقوة العسكرية ، "رغم نداءات وقرارات الأمم المتحدة المطالبة بانسحابها الفوري".

اقرأ أيضا :  جنيف: منظمة سويسرية تثير معاناة عائلات ضحايا الاختفاء القسري في الصحراء الغربية

ويتزامن إعلان الوحدة الوطنية للشعب الصحراوي مع الذكرى العاشرة للخيمة الصحراوية الذي يصادف بناء أول خيمة أكديم إزيك قرب مدينة العيون المحتلة وقالت اللجنة أنها " تستحضر الحدثين الخالدين في وجدان الشعب الصحراوي بكل معانيهما".

وأكدت اللجنة أنه " في الوقت الذي تبعث فيه "برسائل التضامن والمؤازرة لانتفاضة الاستقلال" ، "تفتخر وتستحضر عطاءات ودروس ومناقب الشهداء بدءا من الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري والشهيد الولي مصطفى السيد والشهيد محمد عبد العزيز".

وفي الأخير أكدت أن"  المقاومة السلمية الصحراوية الراقية ، لن تمحوها أساليب وممارسات الاحتلال" ، مشيدة "بالوحدة الوطنية المتجذرة و الصمود المنقطع النظير للشعب الصحراوي".

كلـمات مفتـاحيــة :
اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تدعو إلى التمسك بالوحدة خلف جبهة البوليساريو
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 18:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.11

أقوال منشطي الحملة الاستفتائية حول تعديل الدستور في يومها الخامس

20.10.11

مشروع تعديل الدستور يحمل جوانب متعددة متعلقة بالبيئة

20.10.11

الاتحادية الجزائرية للكرة الطاولة: إنهاء الموسم الرياضي 2019-2020

20.10.11

حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص واصابة 116 آخرين بجروح خلال نهاية الاسبوع الماضي

20.10.11

خطاب المغرب غير "المسؤول" يهدد بعودة المنطقة الى "نقطة البداية"

20.10.11

ضرورة الإسراع في تجسيد مشاريع الربط بشبكتي الكهرباء والغاز بمناطق الظل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.08

بريد الجزائر يطلق خدمة الامتياز "الذهبية بريميوم"

20.10.06

مسرحية "شكون يخدع شكون" تمتع عشاق الفن الرابع بخنشلة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.08

وزير التجارة يشارك في منتدى الاقتصاد و الأعمال التركي-الافريقي

20.10.07

"دخول ثقافي"، قطيعة مع جمود النشاطات