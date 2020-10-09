إسماعيل شرقي يحيي قرار إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي

أديس أبابا - حيا مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم الجمعة، قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، القاضي بإنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي، حسبما جاء في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر".

وقال السيد شرقي: "أحيي قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي، الذي جاء على ضوء التطورات الإيجابية المسجلة".

وأكد - في تغريدته - أن "الاتحاد الإفريقي وشركاءه سيكونون بحزم، إلى جانب مالي من أجل رفع التحديات الأمنية الاقتصادية والإنسانية".

وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي، قد أعلن في وقت سابق اليوم عن إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي، بعد استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وكان قد تم تعليق عضوية دولة مالي في الاتحاد الإفريقي، في ال19 أغسطس الماضي، غداة التغيير "غير الدستوري" للسلطة في البلاد.