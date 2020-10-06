مجموعة "ايكواس" ترفع العقوبات عن مالي

باماكو - رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) يوم الثلاثاء ، العقوبات التي فرضتها على مالي على اثر التغيير "غير الدستوري" للحكم الذي جرى في البلاد يوم 18 اغسطس الماضي و أجبر الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على تقديم استقالته.

وأوضح اعلان صدر عن مجموعة (ايكواس) اليوم " ان رؤساء دول و حكومات مجموعة ايكواس و بعد تسجيلهم للتقدم الملحوظ نحو التطبيع الدستوري و دعما لهذا المسار، قرروا رفع العقوبات عن مالي و يدعون كل الشركاء الثنائيين و متعددي الاطراف لدعم هذا البلد".

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و جاء هذا الاجراء بعد يوم من اعلان رئيس المرحلة الانتقالية في مالي باه نداو عن تعيين حكومة مكونة من 25 عضوا، حسبما جاء في مرسوم بثه التلفزيون الرسمي المالي أمس الاثنين.

ووفقا للمرسوم الذي قرأه الأمين العام للرئاسة في مالي، سيكو تراوري، فقد تم إسناد حقائب الدفاع والأمن والإدارة الترابية والمصالحة الوطنية، إلى شخصيات عسكرية فيما سيتولى مدنيون 21 منصبا آخرا في الحكومة.