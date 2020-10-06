مجموعة "ايكواس" ترفع العقوبات عن مالي

وأوضح اعلان صدر عن مجموعة (ايكواس) اليوم " ان رؤساء دول و حكومات مجموعة ايكواس و بعد تسجيلهم للتقدم الملحوظ نحو التطبيع الدستوري و دعما لهذا المسار، قرروا رفع العقوبات عن مالي و يدعون كل الشركاء الثنائيين و متعددي الاطراف لدعم هذا البلد".
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و جاء هذا الاجراء بعد يوم من اعلان رئيس المرحلة الانتقالية في مالي باه نداو عن تعيين حكومة مكونة من 25 عضوا، حسبما جاء في مرسوم بثه التلفزيون الرسمي المالي أمس الاثنين.
ووفقا للمرسوم الذي قرأه الأمين العام للرئاسة في مالي، سيكو تراوري، فقد تم إسناد حقائب الدفاع والأمن والإدارة الترابية والمصالحة الوطنية، إلى شخصيات عسكرية فيما سيتولى مدنيون 21 منصبا آخرا في الحكومة.