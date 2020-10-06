الاحتلال الاسرائيلي يقصف موقعا شرق /رفح/ ويقتحم غرب / جنين /

القدس المحتلة - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الاثنين الى الثلاثاء موقعاً في محافظة /رفح/ جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعاً شرق المحافظة.

وزعمت قوات الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق صاروخ محلي الصنع، أطلق من قطاع غزة باتجاه المستعمرات الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين في قرية /زبوبا/ غرب جنين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز صوب منازل الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز صوب الفلسطينيين، مما أدى الى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال أصيب خلالها العديد منهم بحالات اختناق.

ويعاني أهالي القرية، المقام على أراضيهم جدار الضم والتوسع العنصري ومعسكر سالم الاحتلالي، بشكل مستمر من الاقتحامات المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال.