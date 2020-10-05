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السيد صبري بوقدوم يشارك في اجتماع وزاري حول ليبيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 18:42     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرات
السيد صبري بوقدوم يشارك في اجتماع وزاري حول ليبيا

الجزائر - شارك يوم الاثنين وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم عبر تقنية التحاضر عن بعد في اجتماع وزاري حول ليبيا بمبادرة من المانيا و الامم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية "يندرج هذا الاجتماع رفيع المستوى في اطار متابعة الوضع في ليبيا، لاسيما من خلال تقييم مدى تنفيذ مخرجات قمة برلين التي حضرها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في شهر جانفي الماضي".

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و قد شاركت الجزائر في هذا الاجتماع من منطلق عضويتها في مسار برلين، و كذا موقعها كدولة جارة لليبيا الشقيقة، وعضو في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا.

وقد اكد السيد الوزير في هذا الاجتماع على موقف الجزائر " المتكون من عناصر الحل السياسي الذي يضمن وحدة ليبيا و سلامتها و سيادتها ، و يرقى الى تطلعات الشعب الليبي في الامن و الاستقرار و التنمية".

كما جدد السيد الوزير حسب البيان " دعوة الجزائر الملحة، لمجلس الامن لتحمل مسؤولياته في فرض احترام و تنفيذ مخرجات برلين، لاسيما حظر الاسلحة التي لاتزال تورد الى ليبيا و تذكي النزاع والتوتر في هذا البلد الشقيق ، ومن ثم  توفير الظروف الملائمة للانطلاق في عملية سياسية حقيقية و بناءة تجمع كل الليبيين حول طاولة الحوار.

آخر تعديل على الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 18:51
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السيد صبري بوقدوم يشارك في اجتماع وزاري حول ليبيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 18:42     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرة   شارك

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