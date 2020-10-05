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دعوة المجتمع الدولي للضغط على المغرب لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 15:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات
دعوة المجتمع الدولي للضغط على المغرب لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية

الجزائر - طالب المجلس الوطني الصحراوي الأمم المتحدة و كافة المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على النظام المغربي، للانصياع للشرعية الدولية، و إنهاء احتلاله  للأراضي الصحراوية، داعيا الصحراويين إلى رص الصفوف، لإحباط مخططات الاحتلال، وفق ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية.

واستنكر عضو الامانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، في بيان عقب اختتام الدورة الطارئة للمجلس، ما يتعرض له الأسرى المدنيين الصحراويين في سجون الاحتلال  المغربي، وما يعانيه المناضلون في سبيل تحقيق استقلال الدولة الصحراوية، مطالبا الامم المتحدة و مجلس الامن الدولي" بالوفاء بالتزاماتهم اتجاه الشعب الصحراوي  في تنظيم استفتاء تقرير المصير.

كما طالب ب "وقف العمل التعسفي للاحتلال المغربي، و إطلاق سراح كافة الأسرى المدنيين الصحراويين، و رفع يده عن نهب ثروات الشعب الصحراوي".

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وأهاب حمة سلامة، بنضالات الشعب الصحراوي في الارض المحتلة،  الذي يعاني من" القمع و الاهانة و الحط من الكرامة خاصة النساء " مشيدا بمعتقلي أكديم ازيك و كافة الاسرى في السجون المغربية.

ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين المضربين عن الطعام في ظروف مزرية بسجون الاحتلال مطالبا  الشعب الصحراوي بالاستثمار في الذكرى 45 للوحدة الوطنية، التي سيحييها الشعب الصحراوي في 12 اكتوبر الجاري، وجعلها منبعا للإرادة والصمود.

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دعوة المجتمع الدولي للضغط على المغرب لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 15:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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