Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مالي: الرئيس الانتقالي يلتقي في باماكو بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة الساحل

  أدرج يـوم : الجمعة, 02 تشرين1/أكتوير 2020 11:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات

باماكو - التقى الرئيس المالي للمرحلة الانتقالية، باه نداو، في القصر الرئاسي بالعاصمة باماكو , بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة الساحل بيتر فام الذي يزور مالي حالياً.

وأفاد بيان نشرته الرئاسة المالية على صفحتها الرسمية على "تويتر"يوم الخميس , أن المبعوث الأمريكي نقل للرئيس المالي " ترحيب بلاده بتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ".

ويترقب الماليون الإعلان عن تشكيلة الحكومة بعد تعيين وزير الخارجية الأسبق مختار وان وزيرا أول، وتكليفه من طرف الرئيس الانتقالي بتشكيلها.

اقرأ أيضا :     مالي: اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر هو أساس حل الأزمة

وكانت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أفادت أن بيتر فام سيلتقي في اطار زيارته لمالي والتي تستمر الى غاية غدا السبت بكبار مسؤولي الحكومة الانتقالية وممثلي مجموعة الدول الخمس لغرب أفريقيا، إلى جانب القادة الدينيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين.

وأضافت أن المسؤول الأمريكي سيؤكد خلال زيارته على تنفيذ اتفاق 2015 للسلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، كما سيحث الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتزام إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون 18 شهرًا.

كلـمات مفتـاحيــة :
مالي: الرئيس الانتقالي يلتقي في باماكو بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة الساحل
  أدرج يـوم : الجمعة, 02 تشرين1/أكتوير 2020 11:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.02

القمة الأممية للتنوع البيولوجي: الجزائر تدعو المجتمع الدولي الى التنسيق لتحقيق أهداف…

20.10.02

تعديل الدستور سينقل السلطة الوطنية للانتخابات الى "مشروعية دستورية"

20.10.02

مالي: الرئيس الانتقالي يلتقي في باماكو بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة الساحل

20.10.02

سونلغاز: التوقيع على اتفاقات دمج-انصهار لثلاث فروع في شركة كهرباء سكيكدة

20.10.02

الرئيس غالي لا يستبعد تكرار سيناريو "إكديم إزيك" في الكركرات ويحذر من الدفع نحو التصعيد

20.10.02

كوفيد-19: "الجزائر كسبت المعركة لكن اليقظة تبقى ضرورية"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.28

رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل خصصت لدراسة وضعية قطاع الرياضة

20.09.28

سحب البنزين الممتاز بالرصاص ابتداء من 2021

20.09.29

إطلاق حملة ثقافية لتوثيق وجمع المخطوطات العلمية لمنطقة وادي سوف

20.09.30

ضرورة التثمين الإقتصادي للتراث الثقافي لتحقيق التنمية لفائدة الأجيال الحالية و القادمة

20.09.28

توقيف منتحل شخصية إطار برئاسة الجمهورية متورط في الابتزاز و النصب

20.09.30

مبارزة : المنتخبات الوطنية في تربص بالجزائر العاصمة