مالي: الرئيس الانتقالي يلتقي في باماكو بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة الساحل

وأفاد بيان نشرته الرئاسة المالية على صفحتها الرسمية على "تويتر"يوم الخميس , أن المبعوث الأمريكي نقل للرئيس المالي " ترحيب بلاده بتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ".
ويترقب الماليون الإعلان عن تشكيلة الحكومة بعد تعيين وزير الخارجية الأسبق مختار وان وزيرا أول، وتكليفه من طرف الرئيس الانتقالي بتشكيلها.
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وكانت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أفادت أن بيتر فام سيلتقي في اطار زيارته لمالي والتي تستمر الى غاية غدا السبت بكبار مسؤولي الحكومة الانتقالية وممثلي مجموعة الدول الخمس لغرب أفريقيا، إلى جانب القادة الدينيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين.
وأضافت أن المسؤول الأمريكي سيؤكد خلال زيارته على تنفيذ اتفاق 2015 للسلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، كما سيحث الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتزام إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون 18 شهرًا.