الصحراء الغربية: منظمة فرنسية تدعو الأمم المتحدة الى ايلاء اهتمام للأعمال العنصرية للاحتلال المغربي

جنيف-طالبت الحركة الفرنسية لمناهضة العنصرية و من اجل الصداقة بين الشعوب, المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية و التمييز العنصري و كره الاجانب, بإيلاء اهتمام خاص للممارسات العنصرية والتمييزية, التي يمارسها النظام المغربي ضد الشعب الصحراوي في الاراضي الصحراوية المحتلة.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية يوم الخميس عن المنظمة الفرنسية,"أن الفريق المعني بملف الحجز التعسفي خلال النظر في شكاوى قدمها مدافعون صحراويون عن حقوق الانسان أكد ان دولة الاحتلال المغربي تقوم باعتقالات تعسفية,لأشخاص ينشطون لصالح تنظيم الاستفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية, وهو ما يعد تمييزا واضحا يخالف القانون الدولي".

و لفتت الى أن الاعلان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية, شدد على ان "التمييز العنصري يشكل انتهاكا خطيرا لجميع حقوق الانسان, كما اكد ايضا على مبدا المساواة في الحقوق و تقرير المصير للشعوب" مبرزا بان"التمييز العنصري قد يقوم على اعتبارات الاصل العرقي و على اساس آرائهم السياسية".

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وأكدت الحركة المناهضة للعنصرية على أن التمييز العنصري "يعد من بين الاسباب الجذرية للعديد من النزاعات الدولية التي تهدد حياة و مستقبل الكثير من الشعوب و تمس الحقوق الاساسية للمدنيين".

وفي يوليو الماضي, دعت ذات الحركة في بيان كتابي موجه لمجلس حقوق الانسان الدولي خلال اشعال دورته العادية ال44 اليات الامم المتحدة لحقوق الانسان الى ايلاء اهتمام خاص كل في اطار ولايته, للانتهاكات الممنهجة لحقوق الشعب الصحراوي من طرف الاحتلال المغربي.