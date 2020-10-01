Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصحراء الغربية: حملة التضليل حول الكركرات مناورة مغربية قبل اجتماع مجلس الامن

  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 17:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات

 الجزائر- اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تيزي وزو,عماري طاهر الدين, يوم الخميس, ان نسب وكالة الأنباء الرسمية المغربية تصريحات مفبركة للأمين للأمم المتحدة حول الكركرات ," مناورة جديدة من النظام المغربي قبل اجتماع مجلس الامن الدولي نهاية أكتوبر للنظر في مآل القضية الصحراوية".

وأوضح الدكتور عماري طاهر الدين في تصرح لواج ان " الحملة الاعلامية المغربية المضللة تعكس مخاوف النظام المغربي من الاجتماع المرتقب لمجلس الامن, لمناقشة القضية الصحراوية, كما تهدف الى عرقلة تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية, و التشويش على تحديد اجال زمنية, لتنظيم استفتاء تقرير المصير, خاصة مع اقتراب المينورسو من الانتهاء من عملية احصاء السكان الصحراويين".

وأضاف في نفس السياق أن " تصريحات المفوضية السامية لحقوق الانسان حول " تطلعها لمناقشة معايير ايفاد بعثة تقنية للأراضي الصحراوية المحتلة, للوقوف على واقع حقوق الانسان في هذا الاقليم غير المستقل ازعجت النظام المغربي", ما يفسر حسبه هذه الحملة.

وأبرز ذات المتحدث, ان ما أوردته وكالة الأنباء المغربية " ليست المناورة المغربية الاولى و لن تكون الاخيرة", مذكرا بالمشكل الذي افتعله المغرب سنة 2018  في نفس المنطقة, حينما قام بإدخال قواته الى الكركرات و تعبيد جزء من الطريق المؤدي الى موريتانيا وحين ردت البوليساريو عن هذا الفعل للدفاع عن حقوقها , اشتكى المغرب للأمم المتحدة" وانتهى الأمر بانتكاسة للخارجية المغربية.

ويرى الاستاذ الجامعي, أن " أكاذيب الإعلام المغربي لا تتعلق بخلفيات سياسية فقط بل بأهداف اقتصادية, للهيمنة على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية, لذا يسعى لإثارة البلبلة من زاوية اخرى, لصرف الانظار عن جوهر القضية و           استغلال الثروات الصحراوية دون وجه حق".

اقرأ أيضا :  ممثل البوليساريو لدى منظمة الأمم المتحدة ينتقد تعطيل عملية السلام في الصحراء الغربية

و اشار ذات المتحدث, الى ان النظام المغربي يسعى ل" وضع جبهة البوليساريو في قفص الاتهام" , بمحاولة التسويق الى انها " لا تحترم الشرعية الدولية و تخالف قواعد القانون الدولي , و انها تهدد الامن و السلم العالميين", و بالتالي " "عزلها دبلوماسيا على مستوى الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي", لافتا الى ان هذه " الممارسات البالية اكل عليها الدهر و شرب, لأن المجتمع الدولي يدرك أن الأمر يتعلق بتصفية استعمار".

وشدد محدثنا على انه, " يتوجب على النظام المغربي تطبيق كل القرارات الاممية, والرضوخ للشرعية الدولية بتنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي, و انهاء الاحتلال باخر مستعمرة في إفريقيا  حتى يعم السلام و تتجاوز المنطقة اهم عراقيل بناء الاتحاد المغاربي الكبير".

وكانت وكالة الانباء المغربية الرسمية قد نسبت تصريحات كاذبة للأمين العام للأمم المتحدة زعمت فيه أن أنطونيو غوتيرس طالب فيه جبهة البوليساريو ب"عدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارة المنتظمة" بالمنطقة العازلة للكركرات.

كلـمات مفتـاحيــة :
الصحراء الغربية: حملة التضليل حول الكركرات مناورة مغربية قبل اجتماع مجلس الامن
  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 17:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.01

تمنراست : ضرورة إقحام الساكنة في مساعي المحافظة على التراث الثقافي

20.10.01

مجلس الأمة: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية

20.10.01

ندوة وطنية حول المؤسسات الناشئة يوم السبت بالجزائر العاصمة

20.10.01

خلل في محطة كهربائية ليبية : سونلغاز ترسل فريقا من 13 تقنيا

20.10.01

انطلاق دورات تكوينية مجانية لفائدة 7500 موظف وإطار تابع لقطاع التجارة

20.10.01

ملعب وهران الجديد : أشغال إصلاح العشب تشرف على نهايتها

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.28

رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل خصصت لدراسة وضعية قطاع الرياضة

20.09.28

سحب البنزين الممتاز بالرصاص ابتداء من 2021

20.09.28

موارد مائية: تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي أولوية القطاع بأدرار

20.09.28

توقيف منتحل شخصية إطار برئاسة الجمهورية متورط في الابتزاز و النصب

20.09.28

وزير الخارجية يحل بتونس في زيارة عمل

20.09.28

صيدلة: بن باحمد يدشن أول وحدة وطنية لإنتاج البدائل الحيوية