الصحراء الغربية: موريتانيا تجدد دعمها لجهود الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن

نيويورك - أكد وزير الخارجية الموريتاني، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن الدولي، لحل النزاع في الصحراء الغربية، مشيرا الى ان البلدان المغاربية تعاني منذ عقود من تبعات هذا النزاع .

وقال الوزير الموريتاني في كلمة بلاده الى الجمعية العامة للأمم المتحدة " تعاني بلداننا المغاربية منذ عقود من تبعات النزاع في الصحراء الغربية" مضيفا أن موريتانيا " تدعم جهود الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الرامية الى ايجاد حل مستدام" للقضية الصحراوية.

وتعد موريتانيا الجارة للجمهورية العربية الصحراوية وللمغرب ، شريك في جهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية.

وتضمنت كلمتها أمس الثلاثاء دعوة لإلغاء المديونية الخارجية لدول القارة لكي تتمكن من مواجهة الجائحة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية.

ومع الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، دعا وزير خارجية موريتانيا إلى انتهاز الفرصة باعتبارها مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بالرفع من أداء المنظمة سعيا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.