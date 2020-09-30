الكركرات: موقع الأمم المتحدة لا يتطرق بتاتا إلى التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء المغربية 

نيويورك (الأمم المتحدة) - لم يتطرق الموقع الرسمي للأمم المتحدة إلى أي من التصريحات التي نسبتها زورا وكالة الأنباء المغربية (ماب) للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، و التي مفادها أنه أمر جبهة البوليساريو بعدم عرقلة الحركة المدنية و التجارية المنتظمة بالمنطقة العازلة الكركرات الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية.

و لحد الساعة، لم يتم نشر أي تصريح على الموقع الرسمي للمنظمة الأممية بخصوص الأوضاع في الكركرات، حسبما تم تأكيده.

و حسب بعض المصادر، قام نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بالإجابة على سؤال خطي لصحفي بشأن الكركرات. و في رده، دعا المسؤول ذاته "كافة الفاعلين الى التحلي بأقصى درجات التحفظ من أجل وضع حد لأي توتر".

وكانت وكالة الأنباء المغربية قد نقلت مؤخرا في برقية لها تصريح مفبرك للأمين العام حول نداء وجهه لجبهة البوليساريو يناشدها فيه بإنهاء عرقلة تنقل الأشخاص والبضائع في منطقة الكركرات.

واستنكرت وزارة الاعلام الصحراوية "بشدة هذه المحاولة الجديدة لوسائل الاعلام التابعة لدولة الاحتلال المغربي، لنشر الاكاذيب بخصوص جبهة البوليساريو، و الكفاح الوطني المشروع للشعب الصحراوي، و التي وصلت الى حد نسب بيانات كاذبة للأمين العام للأمم المتحدة و نشر مزاعم و استياءات لا اساس لها".

و جددت الوزارةان " حملة التضليل المغربية عبر اثارة اللغط و التوتر حول موضوع الثغرة المغربية غير القانونية بالكركرات ليست سوى عملية دعائية تهدف عمدا الى تحويل انتباه مجلس الامن بعيدا عن القضايا الحقيقية التي تكمن وراء الجمود الحالي في عملية السلام ، الذي تسبب فيه المغرب نفسه عندما اعلن رفضه المضي قدما نحو تنفيذ خطة التسوية المشتركة بين الامم المتحدة و منظمة الوحدة الافريقية في عام 2001".

و طالب الناطق الرسمي للحكومة المغربية، مجلس الامن ب " ضمان ان لا تصرفه الاساليب المغربية التمويهية عن المسائل الحقيقية التي يجب معالجتها في سبيل تحمل مسؤوليته واتخاذ إجراءات ملموسة و جادة من اجل التنفيذ الكامل و الصارم لخطة السلام الاممية الافريقية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، و الاستقلال، و بالتالي تيسير انجاح عملية تصفية الاستعمار في اخر مستعمرة في افريقيا'.