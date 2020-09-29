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مجلس الوزراء الكويتي يعلن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 18:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 98 مرات
مجلس الوزراء الكويتي يعلن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت

الكويت - أعلن مجلس الوزراء الكويتي, يوم الثلاثاء, الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح, أميرا للبلاد, كما أعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدواوين الرسمية لمدة 3 أيام.

وبعد الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, أصبح ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حاكما للبلاد.

وتنص المادة الرابعة من الدستور الكويتي والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن "الكويت إمارة وراثية " وتوضح المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه "إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا".

وتنص المادة 60 من الدستور على أن "الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الدستورية".

وكان الشيخ نواف البالغ من العمر 83 عاما يتولى منصب ولي عهد الكويت منذ 14 عاما, حيث أصدر الشيخ صباح الأحمد, بعد حوالي أسبوع من توليه الحكم, أمرا بتزكية أخيه الشيخ نواف لولاية العهد في 7  فبراير عام 2006 وبايعه مجلس الأمة بالإجماع خلال جلسة خاصة في 20  فبراير وأدى اليمين الدستورية أمام أمير الكويت والمجلس في اليوم نفسه.

وولد الشيخ نواف في 25  يونيو عام 1937 في "فريج الشيوخ" (موقع مجمع المثني حاليا) بمدينة الكويت,  بحسب ما جاء على موقع ديوان ولي العهد, وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت من 1921 حتى 1950.

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وعلى مدى ما يقرب من 60 عاما تولى الشيخ نواف عدة مناصب رسمية ووزارية بينها الداخلية والدفاع. وبدأ عمله السياسي محافظا في عام 1962 وتولى مسؤولية المحافظة لمدة 16 عاما ثم أصبح وزيرا للداخلية في عام 1978 ووزيرا للدفاع في عام 1988.

ومع تشكيل أول حكومة, تولى الشيخ نواف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أبريل عام 1991, ثم أصبح نائبا لرئيس الحرس الوطني في 1994 وعاد لتولي حقيبة وزارة الداخلية مجددا في 2003 ثم أصبح وليا للعهد في 2006 إلى أن أصبح أميرا للكويت في 2020.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 20:16
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مجلس الوزراء الكويتي يعلن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 18:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 98 مرة   شارك

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