الكويت- أعلن الديوان الأميري الكويتي, يوم الثلاثاء, عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عاما.

و أعلن وزير شؤون الديون الأميري في دولة الكويت الشيخ علي الجراح الصباح وفاة أمير البلاد بالولايات المتحدة.

وكان التلفزيون الكويتي قد قطع برامجه المعتادة قبل قليل ليذيع آيات من القرآن في دلالة تشير عادة إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة.

و ظل الشيخ صباح في مستشفى بالولايات المتحدة منذ سفره للعلاج في يوليو الماضي, بعدما خضع في نفس الشهر لجراحة بالكويت لأسباب لم يعلن عنها.

وحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006 وهو على رأس سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.

و يتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح, مهام نائب الأمير منذ سفر الشيخ صباح إلى الولايات المتحدة.

والأمير الراحل هو الحاكم الخامس للكويت بعد استقلالها عام 1961 وتسلم مقاليد الحكم عام 2006, بعد إمضائه 4 عقود من الزمن وزيرا للخارجية قبل أن يترأس الحكومة عام 2003 ويظل في المنصب إلى حين تنصيبه أميرا.

وساهم الشيخ صباح كذلك في رأب الصدع بعدة أزمات أبرزها الأزمة اليمنية والحرب العراقية-الإيرانية مما أثرى تجربته الشخصية وجعله وسيطا مقبولا لدى كل الفرقاء.

واستمرت هذه الوساطة بعد استلام الشيخ صباح الحكم عام 2006, وصولا إلى تعيينه قائدا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة عام 2014 تقديرا لجهوده الإنسانية على جميع الأصعدة.

كما قاد الأمير الراحل وساطة لحل الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017, بين قطر و كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.