رسالة من منظمة فرنسية لليونيسكو تذكر بالوضع القانوني للصحراء الغربية كاقليم محتل

باريس- سلمت منظمة "كاراسو الفرنسية" ومقرها العاصمة باريس، رسالة لمنظمة اليونسكو تذكرها فيها بالوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا، ومطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بهذا الخصوص لإنهاء الاستعمار من هذا الإقليم المحتل.

وذكرت مصادر اعلامية صحراوية ان منظمة كراسو ، أعادت التذكير ايضا في رسالتها بانه " ليس للمغرب أي حق في الإدارة أو السيادة على هذا الإقليم " مضيفة أن ما يقع في الصحراء الغربية هو " احتلال وحشي وغير شرعي".

بالمقابل عبرت كارسو عن شكرها لليونسكو على خطوتها الأخيرة والتي تمثلت في تصحيح الخطأ وحذف مدينة العيون المحتلة من قائمة المدن المغربية التي شملتها القائمة العالمية للتعليم ، مؤكدة في ذات السياق أن " اليونسكو قادرة على المساهمة في إيجاد حل يحترم الحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير " .

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وكانت اليونسكو ، أعلنت عن اعتذارها عن ادراج مدينة العيون المحتلة الصحراوية، ضمن قائمة الأعضاء الجدد في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم ، حيث قامت بحذفها بعد ذلك من القائمة.

للتذكير فإن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة و بالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و تعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975.