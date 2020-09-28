الصحراء الغربية: انتهاكات مغربية خطيرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة

الشهيد الحافظ- أكد وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوي, محمد الولي اعكيك, أمس الأحد, أن "الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة و جنوب المغرب, يتعرض لانتهاكات خطيرة كما يعاني المعتقلون السياسيون الصحراويون ظروفا صعبة بالسجون المغربية", وفق ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وأبرز الوزير - خلال الاجتماع الثاني للألية الوطنية لتنسيق العمل في الميدان الحقوقي, أن الشعب الصحراوي "يتعرض لمؤامرات القفز على حقه المشروع في تقرير المصير و الاستقلال", مطالبا المجتمع الدولي ب"إنهاء معاناة الشعب الصحراوي من الاحتلال المغربي و تمكينه من تقرير مصيره".

و ثمن عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, الهبة التضامنية للجماهير الصحراوية, التي قال أنها "تضع الآلية الوطنية لتنسيق العمل في الميدان الحقوقي تحت مسؤولية كبيرة إلى جانب عملها في التحسيس بحقوق الإنسان و الدفاع عنها".

من جهتها, ثمنت الأمينة العامة لاتحاد النساء الصحراويات, مينتو لارباس, هذه الخطوة التي تشارك فيها المرأة الصحراوية على اعتبار أنها "جزء من المجتمع الصحراوي الذي يعاني من انتهاكات خطيرة لحقوقه".

وفي سياق ذي صلة, أكد رئيس جمعية أولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين, عمار عبد السلام, أن الاجتماع الثاني للآلية يدرس انتهاكات حقوق الإنس ان بالمناطق الصحراوية المحتلة.

و شدد عبد السلام, على انه سيتم التنسيق مع جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان الوطنية والدولية من أجل إيصال رسالة للشعب الصحراوي الى الأمم المتحدة و المجتمع الدولي, لتحمل مسؤولياتهم القانونية و التاريخية اتجاه هذا الشعب .