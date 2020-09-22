الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تؤكد تشبث الشعب الصحراوي بحقه في الاستقلال

الشهيد- أكدت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي على تمسك الشعب الصحراوي بحقه في اقامة دولة حرة مستقلة على كامل أراضي الصحراء الغربية, داعية الأمم المتحدة إلى التعجيل في تنظيم استفتاء تقرير المصير لانهاء الاحتلال المغربي.

وافادت الهيئة الجديدة, التي تراسها الناشطة الحقوقية الصحراوية, أمينة حيدر, في بيان مؤتمرها التأسيسي, يوم الأحد, " تشبث الاعضاء المؤسسين للاطار القانوني الجديد بحق أبناء و بنات الشعب الصحراوي في الحرية و الاستقلال و في اقامة الدولة الصحراوية على كامل التراب الوطني".

وأبرزت ان " المنطلقات الاساسية التي اعتمدت عليها في تشكيل التنظيم الجديد هي مبادئ و قيم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب الرامية الى تحرير الوطن المحتل و بناء الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني, لإرساء مجتمع حر مبني على سيادة القانون و دولة المؤسسات, التي يطمح اليها الشعب الصحراوي"

وعبر الاعضاء المؤسسون, عن عزمهم " الدائم للنضال من اجل حرية و استقلال الشعب الصحراوي, و الدفاع عن كرامته بالوسائل السلمية والمشروعة, على اعتبار أن هذا الحق يشكل اساس وروح جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعترف بها الشرعية الدولية والافريقية".

و طالبت ذات الهيئة, الامم المتحدة " بالإنجاز العاجل للمهمة التي انشئت من اجلها بعثة "المينورسو", و المتمثلة في تصفية الاستعمار المغربي, و تنظيم استفتاء تقرير المصير مع الضرورة الملحة, لتكليفها بجميع الصلاحيات التي تتوافق مع المقاييس الدولية لبعثات السلام الاممية, لمراقبة وضعية حقوق الانسان و التقرير عنها, ووقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ".

كما طالبت الاتحاد الافريقي ب" الزام المملكة المغربية العضو الجديد في الاتحاد الافريقي بالانصياع لمبادئ واهداف القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي, لاسيما مبدا احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار, وعدم استخدام القوة او التهديد باستخدامها بين الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي".

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وفي نفس السياق, دعت الهيئة الاتحاد إلى احترام المبدأ الذي يتيح له " التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية) والتي تشكل جميعها جرائما ارتكبتها سلطات الاحتلال المغربية ومازالت ترتكبها بشكل منهجي و متواصل في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية , الدولة العضو المؤسس للاتحاد الافريقي".

في الختام دعت الهيئة, كافة " الجمعيات و الاطارات في الاراضي المحتلة لرص الصفوف و المزيد من اللحمة الوطنية, و تقوية الصف النضالي و مواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة المعركة النضالية ضد ممارسات النظام المغربي" , كما دعت الصحراويين الى التحلي بالمسؤولية الوطنية والقيام بواجبهم النضالي من خلال الانخراط المكثف في جميع الاشكال النضالية,لإنهاء الاحتلال المغربي.