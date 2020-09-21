استمرار الاحتلال المغربي يعرض منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا لمناخ عدم الاستقرار

كاتالونيا (اسبانيا) - أكد ممثل جبهة البوليساريو بكاتالونيا الاسبانية، عابدين بشرايا، أن استمرار احتلال المغرب لاراض من الجمهورية الصحراوية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويغذي عامل الخطر، مبرزا حق الشعب الصحراوي في "استخدام جميع الوسائل المشروعة لوضع حد للدراما طويلة الأمد من أجل تحقيق الحرية" .

وحذر عابدين بشرايا، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الإثنين، من أن الوضع الحالي في الصحراء الغربية الذي يكرسه نظام الاحتلال المغربي "يغذي عوامل الخطر"، مما يعرض منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا لمناخ عدم الاستقرار.

وشدد الدبلوماسي الصحراوي خلال مشاركته في مؤتمر الحزب الشيوعي الكتالوني على ضرورة "تنفيذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لقراراتهما وتطبيق القانون الدولي لضمان استقرار وازدهار المنطقة والدول المجاورة" .

وذكرت الوكالة الصحراوية ان السيد بشرايا، أكد في الوقت ذاته على حق الشعب الصحراوي في "استخدام جميع الوسائل المشروعة لوضع حد لما وصفه بدراما طويلة الأمد من أجل تحقيق الحرية" .

في غضون ذلك أعرب ممثل جبهة البوليساريو عن امتنان الشعب الصحراوي لمواقف الدعم الثابتة والتاريخية للحزب الشيوعي الكتالوني وللأصوات الحرة المنتصرة للحق والعدالة .