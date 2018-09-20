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الاحتلال الإسرائيلي هدم 3300 مسكن في الضفة الغربية خلال الأعوام الستة الماضية

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 19:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرات
الاحتلال الإسرائيلي هدم 3300 مسكن في الضفة الغربية خلال الأعوام الستة الماضية

رام الله - أكد وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال الستة أعوام الماضية 3300 مسكن في المناطق المصنفة "ج" بمواقع مختلفة في الضفة الغربية غالبيتها في الأغوار.

وقال عساف، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم،الخميس  إن المتابعات القانونية التي تقوم بها الهيئة لمنع الهدم ساهمت في منع هجرة أهالي هذه المناطق، مشيرا إلى أن 17 ألف مواطن يسكنون في مناطق "ج".

وأضاف أن الهيئة تقود معارك قانونية في المناطق المهددة بالإزالة والترحيل، تتم متابعتها بداية من خلال محكمة الاحتلال العليا، وبعد ذلك يتم التوجه للمحاكم الدولية، علما أنها تشترط استنفاد التحركات القانونية محليا قبل التوجه لها.

وتطرق عساف لمخططات ومشاريع الاحتلال التي عملت منذ عقود على محاولة تهجير سكان الأغوار ومنها مشروع ألون عام 1967 الذي يمنع الاعتراف بأي تجمع سكني جديد، وبالتالي كل بناء أو خط مياه أو كهرباء يقدم له إخطار بوقف البناء ثم الهدم ثم الإزالة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاحتلال الإسرائيلي هدم 3300 مسكن في الضفة الغربية خلال الأعوام الستة الماضية
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 19:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرة   شارك

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