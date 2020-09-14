الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري في احتجاجات مدينة المرج الليبية

طرابلس- دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" إلى تحقيق شامل وفوري على خلفية ما جرى خلال المظاهرات التي اندلعت في مدينة المرج الليبية يوم السبت ، وقتل فيها مدني وأصيب ثلاثة آخرون واعتقل عدد من المتظاهرين .

وأعربت البعثة الأممية عن قلقها البالغ نتيجة هذه الأحداث داعية إلى "تحقيق شامل وفوري" والإسراع في " الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا" .

و بحسب بيان البعثة فقد تم اللجوء إلى "استخدام مفرط للقوة" ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المرج، الواقعة شرقي بنغازي.

و ذكرت البعثة الأممية في بيانها جميع الأطراف في ليبيا بأن " الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي من حقوق الإنسان الأساسية ويندرج في نطاق التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

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ولفت بيان أونسميل إلى أن هذه التظاهرات، وتلك التي شهدتها البلاد مؤخرا في أجزاء أخرى من ليبيا، لم تأت إلا جراء "إحباطات بشأن استمرار الظروف المعيشية السيئة ونقص الكهرباء والمياه واستشراء الفساد وسوء الإدارة وعدم توفير الخدمات في جميع أنحاء البلاد".

ووفقا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فإن هذه التظاهرات " تؤكد من جديد الحاجة الملحة لإنهاء الإغلاق النفطي والعودة إلى عملية سياسية كاملة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي لحكومة تمثله وللعيش بكرامة وسلام".