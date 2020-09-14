نقابة الصحافيين المغاربة تستنكر "تعسفات" رجال الدرك الملكي ضد الصحافيين والمواطنين

الرباط - استنكرت نقابة الصحافيين بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بيان لها " التعامل التعسفي للعديد من رجال الدرك الملكي ب"عين حرودة" و"المنصورية" و"بسكورة" مع ممثلي وسائل الإعلام والصحافيين والمواطنين".

وقالت النقابة في بيانها "نتابع بقلق شديد في المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تعامل العديد من رجال الدرك الملكي بعين حرودة والمنصورية وبسكورة مع ممثلي وسائل الإعلام والصحافيين والمواطنين عموما بمزاجية و بتعنت".

واضافت النقابة مستطردة " ان هؤلاء الدركيين ومن خلال تصرفاتهم يؤكدون انهم لا يعترفون بالصحافة والصحافيين وبمهمتهم في إيصال المعلومة ونقل الأحداث والوقائع في ظل انتشار كورونا" مشيرة الى " توقيفهم لطابور من السيارات وسحب بطاقات راكبيها مع طرح أسئلة لا علاقة لها بعملية المراقبة خلفت استياء كبير لدى المهنيين" .

ونقلت وسائل اعلام مغربية بيان النقابة الذي جاء فيه أيضا "ولهذه الأسباب فإن المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة يستنكر بشدة ويندد بهذه التصرفات والتعسفات الصادرة عن دركيين بمختلف رتبهم، بمراكز الدرك الملكي المذكورة سلفا"، معتبرا أن مثل هده المضايقات الهدف منها هو تضييق الخناق على الصحفيين" .

وطالبت النقابة بفتح تحقيق في الموضوع واكدت " احتفاظها لنفسها في اتخاد كافة الخطوات النضالية القانونية "، داعية منخرطيها والعاملين في الحقل الإعلامي الى رص الصفوف للدفاع عن المهنة والوقوف بكل حزم أمام كل من سولت له نفسه تكميم الأفواه والمس بحرية الصحافة والتعبير"، كما جاء في البيان.