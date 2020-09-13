ليبيا: عقيلة صالح يرحب بمخرجات اجتماع "مونترو"

طبرق - رحب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد مؤخرا في مدينة "مونترو "السويسرية، بهدف الوصول إلى خارطة طريق تمهد لانعقاد جلسات حوار جنيف للحل الشامل في ليبيا.

وأكد عقيلة صالح، في بيان نشره مجلس النواب في طبرق يوم السبت، ترحيبه بما تم التوصل إليه في اجتماعات سويسرا خلال الفترة من السابع إلى التاسع من الشهر الجاري بين الأطراف الليبية وبحضور مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز.

وأبدى عقيلة صالح في البيان ، تأكيده على مخرجات الاجتماع ومنها " أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حدا اختيار ممثليهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية".

كما رحب بما تم التوصل اليه بخصوص مدينة سرت على تكون "مقرا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل لكي تتمكن السلطات الجديدة من ممارسة عملها، وذلك نظرا لموقع سرت الجغرافي الذي يتوسط البلاد ولتوفر البنية التحتية اللازمة لعمل السلطات الجديدة".

اقرأ أيضا : ليبيا: حكومة الوفاق تدعو الامم المتحدة الى الاسراع في ضبط أجال الحوار دون تعطيل

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز قد أكدت، في بيان سابق عقب نهاية الاجتماعات في سويسرا بين الأطراف الليبية، أن المشاورات جاءت في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار من جانب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيرة إلى توافق آراء المشاركين في مشاورات "مونترو" إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لـ 18 شهرا وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه.

وتبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية بما في ذلك تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها ، حسب البيان.

ورحبت ويليامز أيضا باقتراح المشاركين بنقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، وبشكل مؤقت إلى سرت بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية الملائمة.