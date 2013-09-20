الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا "جامعا" بشأن كوفيد-19

الأمم المتحدة - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة امس الجمعة قرارًا "جامعا" لتشجيع التعاون الدولي في الاستجابة لكوفيد-19.

ويحدد القرار، الذي تم تبنيه بواقع 169 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين مع امتناع عضوين عن التصويت، التعاون الدولي والتعددية والتضامن باعتبارها السبيل الوحيد للعالم للاستجابة بفعالية للأزمات العالمية مثل كوفيد-19.

ويقر بالدور القيادي الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في تحفيز وتنسيق الاستجابة العالمية الشاملة لكوفيد-19 والجهود المركزية للدول الأعضاء.

ويدعم نداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي، ويشير بقلق إلى تأثير الوباء على الدول المتضررة من الصراعات وتلك المعرضة لخطر الصراعات، ويدعم استمرار عمل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ويدعو الدول الأعضاء وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى تعزيز الاندماج والوحدة للاستجابة لكوفيد-19 ولمنع والتصدي علنا واتخاذ إجراءات قوية ضد العنصرية وكره الأجانب وخطاب الكراهية والعنف والتمييز.

ويدعو الدول إلى ضمان احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها أثناء مكافحة الوباء وأن استجاباتها لوباء كوفيد-19 تتوافق تماما مع التزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.

ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى وضع استجابة شاملة للحكومة والمجتمع بأسره بهدف تعزيز نظامها الصحي وأنظمتها للرعاية الاجتماعية والدعم وقدراتها للتأهب والاستجابة.

ويدعو الدول إلى ضمان حق النساء والفتيات في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، والحقوق الإنجابية.

ويحث الدول الأعضاء على تمكين جميع البلدان من الحصول دون عوائق وفي الوقت المناسب على تشخيص وعلاجات وأدوية ولقاحات عالية الجودة وآمنة وفعالة وبأسعار معقولة، وتقنيات الصحة الأساسية ومكوناتها، فضلا عن المعدات اللازمة، من أجل الاستجابة لكوفيد-19.

ويقر بدور التحصين الواسع النطاق ضد كوفيد-19 باعتباره منفعة عامة عالمية بمجرد توفر لقاحات آمنة وفعالة ومتاحة وميسورة التكلفة.

ويشجع الدول الأعضاء على العمل في شراكة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لزيادة تمويل البحث والتطوير للقاحات والأدوية، والاستفادة من التقنيات الرقمية، وتعزيز التعاون العلمي الدولي الضروري لمكافحة كوفيد-19 وتعزيز التنسيق نحو التطوير والتصنيع والتوزيع السريع لوسائل التشخيص والعلاجات والأدوية واللقاحات.