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جبهة البوليساريو تطالب "المينورسو" باستعادة دورها كاملا بعيدا عن ابتزازات المغرب

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 أيلول/سبتمبر 2020 17:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 98 مرات
جبهة البوليساريو تطالب &quot;المينورسو&quot; باستعادة دورها كاملا بعيدا عن ابتزازات المغرب

الشهيد الحافظ - طالبت جبهة البوليساريو بضرورة استعادة بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" دورها كاملا في توفير وضمان كل الشروط الضرورية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مؤكدة أن ذلك لن يتم إلا " بتحرر هذه البعثة و الأمم المتحدة ذاتها من ابتزازات وضغوط نظام الاحتلال المغربي".

وفي بيان توج أمس الخميس اجتماع المكتب الدائم لأمانتها الوطنية الذي انعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية الصحراوية، ابراهيم غالي، حملت البوليساريو الأمم المتحدة المسؤولية في استمرار وضع الجمود الحاصل وغير المقبول في مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

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وطالبت ب " تحرر البعثة الاممية من ضغوط الاحتلال المغربي وابتزازاته مدعوما بقوى يفترض أن تنسجم مواقفها مع مسؤولياتها في حفظ السلام والأمن العالميين" ، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص).

بالمقابل حث المكتب الدائم للأمانة الوطنية للجبهة بكل الصحراويين أينما تواجدوا "على الصمود والوحدة والتعبئة والتجنيد لمواجهة وإفشال رهانات ودسائس" المحتل والاستعداد لمواصلة الكفاح، بكل السبل والوسائل المشروعة، من اجل فرض إرادة الشعب الصحراوي في التمتع بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه.

من جهة أخرى، حيا المكتب الدائم للأمانة الوطنية للبوليساريو " صمود الأسرى المدنيين في السجون المغربية وعائلاتهم ونضالات جماهير الشعب الصحراوي في المدن المحتلة وفي جنوب المغرب والمواقع الجامعية"، منددا ب "الممارسات القمعية التي ينتهجها نظام الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين ونهبه اللاشرعي للثروات الطبيعية" للصحراء الغربية.

الاجتماع تناول الظرفية التي تميز الوضع الحالي مع سريان إجراءات الوضعية الاستثنائية التي أقرتها السلطات الصحراوية للوقاية من وباء كورونا. وبهذا الخصوص، ثمن الاجتماع مجهودات الاطقم الصحية الساهرة على مواجهة الجائحة وأثنى على تعاون المواطنين والسلطات وكل الجهات والهيئات التي تساهم  من اجل مواجهة تأثيراتها.

كلـمات مفتـاحيــة :
جبهة البوليساريو تطالب "المينورسو" باستعادة دورها كاملا بعيدا عن ابتزازات المغرب
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 أيلول/سبتمبر 2020 17:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 98 مرة   شارك

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