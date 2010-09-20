مقتل 112 ألف شخص خلال ست سنوات من الحرب في اليمن

وذكر تقرير صادر عن اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم, 12 ألفا منهم مدنيون.
وتم إعداد التقرير المكون من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر.
وقال التقرير أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن, مارتن غريفيث, لم يتم تحقيق تقدم كبير في الحل السياسي, كما أن اتفاقية ستوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة.
ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين, أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم, حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات, ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.