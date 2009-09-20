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انطلاق أشغال الدور 154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن بعد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 11:57     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

القاهرة - انطلقت الأربعاء أشغال الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري, التي تعقد عن بعد, والتي ستخصص لمناقشة عدد من القضايا العربية والإقليمية الراهنة, وعلى رأسها  القضية الفلسطينية وما تشهده من تطورات, ومستقبل السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ويتضمن جدول أعمال الدورة, التي تترأسها دورة فلسطين, عددا من البنود السياسية والأمنية, الاجتماعية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك, وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, الوضع في ليبيا وسوريا واليمن ولبنان, ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال, وباقي الأزمات التي تشهدها الساحة العربية.

وفي ظل التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية, سيتم خلال الاجتماع, متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي -الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية, كما سيتم التطرق إلى المخططات العدوانية الإسرائيلية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967, والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وبالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الصلة كالاستيطان والأسرى واللاجئون , والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة.

وسيبحث المجلس أيضا موضوع مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي, وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط, بالإضافة إلى مناقشة العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية.

كما سيتم التطرق لموضوع دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص, الإٍرهاب الدولي وسبل مكافحته, صيانة الأمن القومي العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة هذه الآفة.

كما ستعرف الأشغال تقييم العلاقات العربية مع المنظمات الدولية والإقليمية على غرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن, والعلاقات العربية-الإفريقية والعربية -الأوروبية وعلاقات الجامعة العربية مع دول آسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية, إلى جانب روسيا, الصين, اليابان والهند.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا مواضيع اجتماعية منها الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات, ودراسة عربية حول العنف المسلط ضد كبار السن.

ومن المقر أن يستعرض المجلس, تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين(153-154) والتقرير نصف السنوى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات, وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري, وكذا نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها.

كما سيتم تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ووضع لجنة حقوق الإنسان العربية, بالإضافة إلى تقديم الترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى, وتعيين بعثات ومكاتب الجامعة في الخارج.

كلـمات مفتـاحيــة :
انطلاق أشغال الدور 154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن بعد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 11:57     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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