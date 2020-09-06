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تونس: مقتل ثلاثة مهاجمين وعنصر من الحرس الوطني في اعتداء إرهابي

  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 12:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرات
تونس: مقتل ثلاثة مهاجمين وعنصر من الحرس الوطني في اعتداء إرهابي

تونس- أعلنت السلطات التونسية أنها قامت بالقضاء على ثلاثة عناصر إرهابية بسوسة جنوب تونس العاصمة, على اثر اعتداء ارهابي بسيارة استهدفت دورية , تسبب في مقتل عون تابع لسلك الحرس الوطني.

و أوضحت وزارة الداخلية يوم الاحد , في بلاغ لها , أن "عونين تابعين لسلك الحرس الوطني تعرضا صباح يوم الأحد إلى عملية دهس من طرف ثلاثة إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق /أكودة القنطاوي سوسة/".

وأضافت,  أن "عملية الدهس أسفرت عن مقتل الوكيل سامي مرابط, بعد نقله للمستشفى, في حين لا يزال الوكيل رامي الإمام بصدد تلقى العلاج".

وشهدت تونس في 6 مارس الماضي عملية انتحارية نفذها شخصان , أودت بحياة رجل أمن و إصابة إلى إصابة أربعة أخرين ومدني بجروح  في محيط السفارة الأمريكية في تونس العاصمة.

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يشار  إلى أن التهديد الإرهابي تراجع بشكل كبير في تونس, منذ الاعتداءات الدامية في عام 2015 , وذلك على إثر تفكيك العشرات من الخلايا النائمة , وتنفيذ العديد من العمليات الوقائية والاستباقية.

و سبق  و ان أمدت السلطات التونسية , أن "الوضع الأمني و إن اتسم عموما بالاستقرار, فإن البلاد مازالت تواجه عدة تحديات أمنية, منها أن المجموعات الإرهابية بالمرتفعات الغربية.

آخر تعديل على الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 14:05
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تونس: مقتل ثلاثة مهاجمين وعنصر من الحرس الوطني في اعتداء إرهابي
  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 12:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرة   شارك

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