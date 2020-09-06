وزراء الخارجية العرب يناقشون الأربعاء المقبل القضية الفلسطينية ومستجداتها

القاهرة - يعقد وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء المقبل اجتماعا عن بعد، سيخصص لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل السلام في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات الأخيرة ، فضلا عن قضايا إقليمية وعربية أخرى.

وذكر مصدر مسؤول بالجامعة العربية اليوم السبت أنه تم اختصار مشروع جدول الأعمال ليتضمن عددا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والادارية، التي تهم العمل العربي المشترك ، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها المنطقة في الآونة الاخيرة .

وسيناقش المجلس أيضا بحسب ذات المصدر، "تطورات الوضع في ليبيا وبقية الازمات السياسية على الساحة العربية، إلى جانب مواضيع اجتماعية وصحية، منها التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة ( كوفيد -19 ) والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة اشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح".

ومن المنتظر أن يعقد المندوبون الدائمون للدول العربية لدى الجامعة، اجتماعات تحضيرية بمقر الأمانة العامة للجامعة ابتداء من الاثنين للتحضير لأعمال المجلس الوزاري العربي الذي سترأسه فلسطين.