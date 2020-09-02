البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن 134 نائبا صوتوا لصالح تشكيلة حكومة المشيشي، وهي الحكومة التي أسماها "حكومة كفاءات مستقلة"، مقابل رفض 67 نائبا لها، وتضمّ حكومة المشيشي 23 وزيرا، و 3 كتاب دولة.

ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة، وفق الفصل 143 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي، الذى ينص أيضا على أنه يشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات) من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 217 مقعدا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف المشيشي بتشكيل الحكومة بعد استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ في الخامس عشر من يوليو الماضي.