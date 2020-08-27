مالي: العسكريون المتمردون يطلقون سراح الرئيس كيتا 

باماكو - تم إطلاق سراح الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، اليوم الخميس ، من قبل العسكريين المتمردين وجرى إعادته إلى منزله في ضاحية باماكو، حسبما أوردته مصادر إعلامية.

وقال العسكريون المتمردون في تصريح نشر على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) إنه "في تمام الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي ، تم إطلاق سراح كيتا" بعد أسبوع من تمرد عسكري دفع الرئيس المالي إلى الاستقالة .

ونشرت مجلة (جون افريك) أنها علمت من عائلته أن "عناصر من القوات الخاصة المالية أعادت كيتا إلى مقر إقامته في سيبينكور ضاحية باماكو". إقرأ أيضا: مالي: اعتقال الرئيس أبو بكر كيتا من طرف جنود متمردين

وكان جنود متمردين اعتقلوا الرئيس كيتا بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو مع اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.