لبنان: ضربات متعاقبة تُخلف "ندوبًا غائرة خفية" لدى الناس

جنيف - قالت اللجنة الدولية الصليب الاحمر, الثلاثاء, أنه بعد مرور ثلاثة أسابيع على الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت و الأحياء المحيطة به, مخلفا دمارا كبيرا, "لا تزال آثاره المروعة لحد الساعة في الوقت الذي كان الوضع في لبنان بالغ الهشاشة, فالضربات المتعاقبة خلفت ندوبا بالغة العمق لدى الناس".

وأودى الانفجار الدامي الذي وقع في الرابع من أغسطس بحياة ما لا يقل عن 180 شخصًا, ناهيك عن البعض الذين لا يزالون في عداد المفقودين أو لم تُحدَّد هويتهم بعد. كما أصيب أكثر من 6,000 شخص في حين يقبع المئات في المستشفيات.

ما خلفه الانفجار لا يقتصر على الجانب المادي او حتي الأرواح, بل هناك ما هو اشد وطأة انه الجانب النفسي لمن عايشوا الحدث المروع, وفي هذا السياق يقول جراح باللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان, الدكتور, ماركو بالدان, "ان ليست كل الجراح مرئية, سواء لحقت الجراح بجسد ما أو بمدينة محببة. فعلاوة على الإصابات البدنية المروّعة التي تُعالَج في المستشفيات, أخشى أن تترك هذه الكارثة لدى الناس جروحًا غائرة خفية, ما لم يتلقوا دعمًا لمواجهة تبعاتها النفسية, ويعد دعم الصحة النفسية جزءًا حيويًا من الاستجابة الطبية".

وأضاف قائلا: "ما عاناه الناس بعد الانفجار,هول المنظر, وتداعياته من خوف وارتباك ,واضطرابات قد توقف العقل عن التفكير والاستيعاب, كلها نماذج لأناس عايشوا الكارثة وتفاصيل الليلة الدامية التي عاشها ملايين اللبنانيين. لن تمحى بسهولة سواء على أرض الواقع أو من خلال وسائل الإعلام التي وثقت الواقعة".

اقرأ المزيد: لبنان يفتقد حاليا لبرنامج واضح لإنقاذ الاقتصاد

وفي هذا السياق, قالت مندوبة الصحة النفسية باللجنة الدولية في لبنان, إيزابيل ريفيرا مارموليخو "كان تأثير الانفجار على الناس مروعًا. اتصلت امرأة سورية فقدت طفلها في الانفجار بخطنا الساخن. كانت قد خسرت طفلاً في الحرب السورية. كان يغمرها حزن شديد وكانت بحاجة إلى مساعدة عاجلة", مضيفة ,"حتى الأشخاص الذين لم يصابوا بضرر نسبيًا أو الذين نجوا بإصابات طفيفة يشعرون بإحساس عميق بالخسارة أو اليأس. هذا رد فعل طبيعي جدًا لحادث مزلزل كهذا, ولا يتعيّن عليهم التعامل معه بمفردهم. هناك دعم متاح لهم".

الأمر كان صعب التصديق بالنسبة للكثيرين, حيث لخّص سكان أحد الأحياء الأكثر تضررًا في المدينة عدم تصديقهم ما حدث وخوفهم من المستقبل في كلماتهم التي أفضوا بها إلى اللجنة الدولية.

و قال رودريغ مخلوف, أحد سكان حي الكرنتينا الذي يقع بالقرب من المرفأ, "لا يمكننا التعامل مع الحادث. لقد شهدنا الكثير من الحوادث والانفجارات في لبنان, لكن هذه هي المرة الأولى التي نشعر فيها بعدم الأمان".

وفي ذات المنحى قال, إيلي الشايب الذي اصيبت ابنته على مستوى الوجه والأذنين: "ابنتي ظلت ابنتي تصرخ لعدة ايام من الألم, كيف سيتجاوز الأطفال ذكريات ما حدث؟".

انفجار بيروت زاد الطين بلة

وزاد الانفجار من أوجاع اللبنانيين, إذ تزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية يمر بها البلد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990, حيث وقع الانفجار في وقتٍ كان لبنان فيه في وضعٍ بالغ الهشاشة بالفعل, بعد أشهرٍ من مكافحة جائحة فيروس كورونا في خضم أزمة اقتصادية متصاعدة بالبلاد.

وقالت إيزابيل ريفيرا مارموليخو, انه "بمجرد تفشي الجائحة, كان لإجراءات مكافحة فيروس كورونا مثل الإغلاق وحظر التجوال تأثير سلبي على آليات التكيف التقليدية لدى الناس, مثل اللقاءات الاجتماعية وزيارة الأصدقاء ومشاركة مخاوفهم وإحباطاتهم. وجاء الانفجار بمثابة ضربة ساحقة أخرى عصفت بهم".

وبات الوضع صعبًا بصفة خاصة على بعض الفئات الأكثر ضعفًا في لبنان, ومن بينهم مليون ونصف المليون لاجئ سوري. لقد كان الانفجار للكثيرين منهم بمثابة تذكير مؤلم بجحيم النزاع وعدم الاستقرار الذي فرّوا منه, ما جعلهم يسترجعون ذكريات الأحداث الماضية وتنتابهم الكوابيس والقلق.

وقال أحد اللاجئين السوريين الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه لفريق اللجنة الدولية: "ابني يحتاج إلى دعم لصحته النفسية. لا يستطيع النوم لأنه يسترجع كل ذكريات الحرب في سورية. يعاني كل ليلة من نوبات قلق ويرتجف خوفًا".

اقرأ المزيد: غوتيريش يدعو إلى تقديم دعم دولي قوي للبنان في أعقاب الانفجار المروع

ويعدّ الأجانب العاملون في مجال الخدمات المنزلية في البلاد من الفئات المستضعفة الأخرى, إذ وجد الكثير منهم أنفسهم بلا مأوى وعاطلين عن العمل, وغير قادرين على الحصول على المساعدة التي يحتاجونها بلغتهم الأم.

كما تتعرض العائلات ذات الدخل المنخفض لخطر عدم الحصول على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي, فهي باهظة التكلفة في المستشفيات الخاصة الكثيرة في لبنان.

وفي هذا السياق قالت, إيزابيل ريفيرا مارموليخو أن "هناك العديد من الأسباب تؤدي إلى عدم حصول الناس على المساعدة التي يحتاجونها في الوقت الحالي, بما في ذلك عدم القدرة على الوصول الى الخدمات أو تحمل تكلفتها, والصعوبات اللغويّة والوصم الاجتماعي المُرافق للاعتراف باحتياجهم إلى التحدث إلى شخص ما".

يذكر انه وبعد كارثة مرفأ بيروت تهافتت عدة دول عربية منها وغربية , لتقديم يد العون للبنانيين,من مساعدات ودعم مادي, كما أقر المؤتمر الدولي لدعم لبنان, بمساعدة عاجلة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 300 مليون دولار, لإغاثة بلد وقع بمأساة كبيرة جراء انفجار مرفأ بيروت.