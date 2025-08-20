عبد العزيز جراد يكرم فنانين ومثقفين -

الثقافة جزء في مسار الاصلاح الاقتصادي و مصدر من مصادر الثروة -

هشام المشيشي يعلن عن تركيبة حكومة كفاءات مستقلة تضم 25 وزيرا و3 كتاب دولة -

الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف مسلح من داعش ينشطون في العراق وسوريا -

اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا: مبادرة جديرة بالثناء لكنها هشة -

الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور يوم 1 نوفمبر -

رزيق يعلن عن إنشاء فرع لمؤسسة المعارض والتصدير بتمنراست -

محطات كهروشمسية: إطلاق قريبا برنامجين جديدين بطاقة 500 ميغاواط لكل واحد منهما -

حوادث المرور : تراجع في عدد القتلى خلال الأشهر السبعة الاخيرة -

استئناف الدروس عن بعد بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار -

كورونا: 398 إصابة جديدة، 227 حالة شفاء و 11 حالة وفاة -

غرفة الصيد البحري والصندوق الوطني للتأمين الفلاحي يوقعان اتفاق تأمين وشراكة -

الألعاب العسكرية الدولية: الفريق الوطني العسكري يشارك في النسخة الثالثة بروسيا -

اللجنة الأولمبية: نحو التوقيع على عقد مع الممثلين الجزائريين في الهيئات الرياضية الدولية -

بلحيمر: تصفية مستحقات ديون الجرائد لدى وكالة النشر والإشهار -

أولوية توجيه استهلاك الطاقة الى الميادين الخلاقة للثروة ومناصب العمل -

البعثة الأممية في ليبيا تطالب بوقف التصعيد الذي يضع اتفاق وقف إطلاق النار على المحك -

التوقيع على شراكة بين قطاعي التكوين المهني والبيئة لنشر ثقافة المهن الخضراء -

الرئيس تبون يستقبل السفير الهندي اثر انتهاء مهمته في الجزائر -