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هشام المشيشي يعلن عن تركيبة "حكومة كفاءات مستقلة" تضم 25 وزيرا و3 كتاب دولة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 09:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
هشام المشيشي يعلن عن تركيبة &quot;حكومة كفاءات مستقلة&quot; تضم 25 وزيرا و3 كتاب دولة

تونس ـ أعلن رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي مساء الإثنين عن تشكيلة حكومية أسماها "حكومة كفاءات مستقلة"، تضم تركيبتها 25وزيرا و3 كتاب دولة.

وجاءت التركيبة المقترحة للحكومة، والتي ستعرض على مجلس نواب الشعب لنيلالثقة، على النحو التي:

  

   ـ وزير الدفاع الوطني: إبراهيم البرتاجي

   ـ وزير الداخلية: توفيق شرف الدين

   ـ وزير العدل: محمد بوستة

   ـ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: عثمان الجرندي

   ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: علي الكعلي

   ـ وزير تكنولوجيات الاتصال: محمد الفاضل كريم

   ـ وزير النقل واللوجستيك: معز شقشوق

   ـ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية: كمال أم الزين

   ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية: ليلى جفال

   ـ وزير الصحة: فوزي ميدي

   ـ وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم

   ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عاقصة البحري

   ـ وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم: سلوى الصغير

   ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة: مصطفى العروي

   ـ وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن: إيمان هويمل

   ـ وزير الشؤون الاجتماعية: محمد الطرابلسي

   ـ وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني: كمال دقيش

   ـ وزير التجارة وتنمية الصادرات: محمد بوسعيد

   ـ وزير الشؤون الثقافية: وليد الزيدي

   ـ وزير السياحة: حبيب عمار

   ـ وزير التربية: فتحي السلاوتي

   ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي: ألفة بن عودة

   ـ وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب: علي الحفصي

   ـ وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية: حسناء بن سليمان

   ـ وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: ثريا الجريبي  

   ـ كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بالمالية العمومية والاستثمار: خليل شطورو

   ـ كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: محمد علي النفطي

   ـ كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني: سهام العيادي.

كلـمات مفتـاحيــة :
هشام المشيشي يعلن عن تركيبة "حكومة كفاءات مستقلة" تضم 25 وزيرا و3 كتاب دولة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 09:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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