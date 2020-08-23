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الرئيس غالي: "أعمار الأراضي المحررة هو تكريس لسيادة الدولة الصحراوية "

  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 19:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
الرئيس غالي: &quot;أعمار الأراضي المحررة هو تكريس لسيادة الدولة الصحراوية &quot; أرشيف

التفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) - أكد الرئيس الصحراوي ،السيد ابراهيم غالي، ان إعمار الأراضي الصحراوية  المحررة هو "تكريس لسيادة الدولة الصحراوية" و "تحديا لأطماع المستعمر" حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الأحد.

وخلال ترأسه لاجتماع ضم أعضاء من المكتب الدائم للأمانة الوطنية وبعض الوزراء والمسؤولين في الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو ببلدة التفاريتي المحررة قال الرئيس غالي: "تواجدنا في مناطقنا المحررة كان دائما له قيمة"، حيث يعتبر "تحديا" لكل الصعوبات و "لأطماع وإرادة"  المستعمر.

وأكد إبراهيم غالي الى أن تكريس سيادة الدولة الصحراوية  " يتطلب دائما قطع خطوات واتخاذ قرارات أخرى في إعمار أماكن أخرى في نقاط أخرى من تراب الجمهورية الصحراوية".

وأضاف  أن "بناء البنى التحتية للدولة الصحراوية، دولة الشعب الصحراوي، ليس مرحلي ولا مؤقت"، قائلا : "الذي نشيد اليوم نبنيه حتى يبقى الى الأبد مهما كانت الظروف والصعوبات التي نواجها".

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وأشار الرئيس ابراهيم غالي إلى أن "الفعل دائما يهدف الى أن تعيش في ظله الأجيال اللاحقة وتتمتع به الأجيال القادمة من أبناء الشعب الصحراوي السيد على ترابه الوطني الحر المستقل".

وحيا رئيس الجمهورية الصحراوية في كلمته "جهود وتضحيات" جيش التحرير الشعبي الصحراوي والتي بفضلها يتواجد أبناء الشعب الصحراوي على التراب المحرر من الصحراء الغربية.

وأعرب الرئيس غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو عن تضامن الشعب الصحراوي مع المواطنين الصحراويين ، مناضلي انتفاضة الاستقلال بالأرض المحتلة، وحيا صمود الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية.

آخر تعديل على الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 19:22
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الرئيس غالي: "أعمار الأراضي المحررة هو تكريس لسيادة الدولة الصحراوية "
  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 19:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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