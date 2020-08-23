الرئيس غالي: "أعمار الأراضي المحررة هو تكريس لسيادة الدولة الصحراوية "

التفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) - أكد الرئيس الصحراوي ،السيد ابراهيم غالي، ان إعمار الأراضي الصحراوية المحررة هو "تكريس لسيادة الدولة الصحراوية" و "تحديا لأطماع المستعمر" حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الأحد.

وخلال ترأسه لاجتماع ضم أعضاء من المكتب الدائم للأمانة الوطنية وبعض الوزراء والمسؤولين في الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو ببلدة التفاريتي المحررة قال الرئيس غالي: "تواجدنا في مناطقنا المحررة كان دائما له قيمة"، حيث يعتبر "تحديا" لكل الصعوبات و "لأطماع وإرادة" المستعمر.

وأكد إبراهيم غالي الى أن تكريس سيادة الدولة الصحراوية " يتطلب دائما قطع خطوات واتخاذ قرارات أخرى في إعمار أماكن أخرى في نقاط أخرى من تراب الجمهورية الصحراوية".

وأضاف أن "بناء البنى التحتية للدولة الصحراوية، دولة الشعب الصحراوي، ليس مرحلي ولا مؤقت"، قائلا : "الذي نشيد اليوم نبنيه حتى يبقى الى الأبد مهما كانت الظروف والصعوبات التي نواجها".

إقرأ ايضا: الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تحذر باتخاذ تدابير ضد شركة فولتاليا الفرنسية وأشار الرئيس ابراهيم غالي إلى أن "الفعل دائما يهدف الى أن تعيش في ظله الأجيال اللاحقة وتتمتع به الأجيال القادمة من أبناء الشعب الصحراوي السيد على ترابه الوطني الحر المستقل".

وحيا رئيس الجمهورية الصحراوية في كلمته "جهود وتضحيات" جيش التحرير الشعبي الصحراوي والتي بفضلها يتواجد أبناء الشعب الصحراوي على التراب المحرر من الصحراء الغربية.