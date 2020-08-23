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مالي: وفد ايكواس تلتقي في باماكو مع منفذي التغيير غير الدستوري

  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 08:52     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات

باماكو - أجرى وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) الذي وصل يوم السبت الى باماكو محادثات مقتضبة مع منفذي التغيير غير الدستوري للحكم في مالي  و أيضا مع الرئيس المخلوع  ابراهيم ابوبكر كيتا الموقوف والمحتجز منذ الثلاثاء الماضي من قبل عسكريين متمردين.

و صرح رئيس وفد ايكواس -الرئيس السابق لنيجيريا غودلاك جوناثان- مساء يوم السبت "ألتقينا بالرئيس كيتا" . الأمور على مايرام " مضيفا  ""المحادثات تسير في شكل جيد"".

و قبيل اللقاء مع كيتا  استقبل مبعوثو ايكواس في مقر وزارة الدفاع من طرف أعضاء ""اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" من بينهم الرجل القوي في البلاد  العقيد  عاصمي غويتا وفق ما افادت وسائل الاعلام .

اقرأ أيضا :        مجموعة "ايكواس" تعلق عضوية مالي وتطالب باستعادة النظام الدستوري 

و بعد محادثات دامت ثلاثين دقيقة غادر الوفد المكلف ب"ضمان العودة الفورية للنظام الدستوري "بدون الادلاء بأي تصريح .

آخر تعديل على الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 12:24
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مالي: وفد ايكواس تلتقي في باماكو مع منفذي التغيير غير الدستوري
  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 08:52     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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