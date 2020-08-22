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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعين جنوبي قطاع غزة

  أدرج يـوم : السبت, 22 آب/أغسطس 2020 18:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعين جنوبي قطاع غزة

غزة - قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي, فجر يوم السبت, موقعين في /خان يونس/ و/رفح/ جنوبي قطاع غزة, كما هاجمت زوارقه البحرية مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة /السودانية/.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على موقع شرق بلدة /خزاعة/ شرق /خان يونس/, ما أدى إلى تدميره, واشتعال النيران فيه, دون أن يبلغ عن إصابات، كما أطلقت ثلاث قذائف على موقع شرق مدينة /رفح/, وأوقعت فيه دمارا وخرابا.

وهاجمت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة /السودانية/, وهي رأسية على الشاطئ, بالرصاص الحي والقذائف الصوتية.

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وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي قصف مواقع وإطلاق النار على الصيادين في بحر غزة، إضافة إلى استمرار التضييق على أهالي القطاع، بإغلاق معبر /كرم أبو سالم/ التجاري الوحيد، ومنع إدخال البضائع والمحروقات، وإغلاق البحر بشكل كامل منذ الأسبوع الماضي بحجج واهية.

آخر تعديل على السبت, 22 آب/أغسطس 2020 18:13
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعين جنوبي قطاع غزة
  أدرج يـوم : السبت, 22 آب/أغسطس 2020 18:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرة   شارك

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