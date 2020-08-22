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الاتحاد الإفريقي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا ويطالب باحترامه

  أدرج يـوم : السبت, 22 آب/أغسطس 2020 17:03     الفئـة : دولــي     قراءة : 20 مرات

طرابلس- رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, موسى فكي, يوم السبت, بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا, مطالبا الأطراف الليبية باحترامه.

وأشاد فكي في بيان " بجهود أطراف النزاع لتفضيلها مسار الحوار باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي ما يقرب من عقد من الحرب", معتبرا أن "إعلان وقف القتال سيسهل مبادرات الحوار واستئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة للأمم المتحدة بهدف تحقيق وقف عام لإطلاق النار, وإعادة إطلاق الحوار السياسي بين الليبيين.

وأضافت المفوضية أن وقف أطلاق النار "سيساعد على تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدتها لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى في 30 يناير 2020 في الكونغو برازافيل"  كما تعهدت بمواصلة جهودها لمساعدة الشعب الليبي في الخروج من أزمته, داعية المجتمع الدولي لدعم الاتفاق والسلم في هذا البلد.

وأعرب فكي عن " تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة فيما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق, وقفا للنار في كامل الأراضي الليبية , وقال أن "وقف إطلاق النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح".

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واتفق طرفا النزاع الليبي, أمس الجمعة,  على وقف فوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد و تنظيم انتخابات.

و جاء إعلان القرار في بيانين منفصلين متزامنين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا, ومجلس نواب طبرق .

و أفاد بيان لحكومة الوفاق الوطني ب "إصدار تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية", مشددا على أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت (شرق العاصمة طرابلس ) و الجفرة (وسط) منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

ومن جانبه, دعا رئيس مجلس نواب (طبرق), عقيلة صالح, في بيان له إلى الوقف الفوري لإطلاق النار, واختيار مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد, مطالبا "جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد".

آخر تعديل على السبت, 22 آب/أغسطس 2020 17:33
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الاتحاد الإفريقي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا ويطالب باحترامه
  أدرج يـوم : السبت, 22 آب/أغسطس 2020 17:03     الفئـة : دولــي     قراءة : 20 مرة   شارك

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