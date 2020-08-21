البرلمان العربي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيداً لتهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية

القاهرة - رحب رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بالبيانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بإعلان وقف إطلاق النار وكافة العمليات القتالية في الأراضي الليبية، تمهيداً لتهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية في دولة ليبيا.

ودعا رئيس البرلمان العربي - في بيان اليوم الجمعة- "جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل باعتباره السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار".

وأكد رئيس البرلمان العربي أن "نجاح هذا الحوار يتطلب وجود إرادة سياسية وطنية لدى الأطراف الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية والتي تهدف إلى إذكاء الصراع والاستحواذ على ثروات الشعب الليبي، فضلاً عن ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات المسلحة واستعادة سلطة الدولة والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي".

وأكد دعم البرلمان العربي التام للتوصل إلى "تسوية شاملة للوضع في ليبيا ودعم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي"

واتفق طرفا النزاع الليبي، اليوم الجمعة، على وقف فوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد و تنظيم انتخابات و هو القرار الذي رحبت به الأمم المتحدة، فيما شددت حكومة الوفاق الوطني على أن تجسيد الاتفاق يقتضي جعل منطقتي سرت والجفرة الاستراتيجيتين "منزوعتي السلاح".

وجاء اعلان القرار في بيانين منفصلين متزامنين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الموالي للمشير خليفة حفتر.