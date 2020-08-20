قمة رؤساء البرلمانات: التأكيد على أهمية الحفاظ على التعاون الدولي في مواجهة الأزمات

الجزائر- أكد رؤساء البرلمانات, يوم الخميس, في البيان الختامي لقمتهم الخامسة, أن السلم يشكل عنصرا أساسيا من أجل الحفاظ على التعاون الدولي والتنمية المستدامة والتضامن في مواجهة الأزمات الناجمة عن الوباء في العالم, حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

ودعا بيان القمة, المصادق عليه بالإجماع عن طريق تقنية التواصل عن بعد, جميع الأطراف المتنازعة إلى "وقف الصراعات والاحترام الكامل للقانون الدولي ومبادئ التعايش السلمي ومنح الفرصة للجهود الدبلوماسية تحت وصاية الأمم المتحدة", مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة "احترام القانون كركيزة للنظام الدولي القائم على التضامن والتعاون وعدم التسامح مع خرقه مع احترام السلامة الترابية للدول وسيادتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها والحرص على المساواة والمنفعة المتبادلة".

وركز رؤساء البرلمانات --يضيف ذات المصدر-- على أهمية "التشاور واتخاذ الاجراءات الملائمة لمنع تنامي النزاعات وتشجيع الحوار والتعاون", داعين إلى "الإصغاء للنداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في مارس المنصرم بشأن وقف إطلاق النار قصد التفرغ معا للكفاح الحقيقي المتعلق بحياتنا, وهو النداء الذي تبناه مجلس الأمن في اللائحة رقم 2532 الصادرة في الفاتح من يوليو, والتي يطالب من خلالها بالوقف الشامل والفوري للنزاعات في جميع الحالات التي تم إشعاره بها".

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كما أكد بيان القمة على "الأهداف والمبادئ المعلنة في ميثاق الامم المتحدة وبضرورة أن تبقى الأمم المتحدة هي حجر الأساس لأي عمل دولي مشترك قوي وفعال وأن تكون البرلمانات المثال الذي يحتذى به في ترقية العمل المتعدد الأطراف والدفاع عن نظام دولي قائم على الأمم المتحدة مع دعوة المجتمع الدولي إلى استغلال الذكرى ال 75 للأمم المتحدة من أجل التفكير في أفضل السبل لإصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيزها".

من جانب آخر, شدد البيان على ضرورة "العمل لاتخاذ اجراءات خاصة من أجل تمكين فئة الشياب والنساء وإشراكها اقتصاديا أمام تراجع وتيرة النمو الاقتصادي مع بذل الجهود اللازمة على المستوى الدولي من أجل دعم الاقتصاديات الناشئة والدول النامية في إطار مسار صنع القرار الدولي بإيجاد الحلول المستدامة للدول التي تئن تحت وطأة المديونية".

للإشارة, شارك البرلمان الجزائري في اشغال هذه القمة التي ضمت 103 بلد تحت شعار "البرلمانات مجندة للتعاون المتعدد الأطراف سعيا لتحقيق السلام والتنمية المستدامة للإنسانية وكوكب الأرض".