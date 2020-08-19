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طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه لقطاع غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 08:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه لقطاع غزة

غزة - جدد طيران الكيان الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء قصفه لعدد من المواقع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات حربية إسرائيلية، قصفت الليلة، بعدد من الصواريخ مواقع وأراضي زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت بأن طائرة إسرائيلية من دون طيار قصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ثم أغارت الطائرات الحربية على نفس المكان بصاروخين، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعا في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.

كما قصفت طائرة حربية إسرائيلية أرضا شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي ، يقصف جيش الاحتلال، مواقع وأراضي زراعية في قطاع غزة مما تسبب بوقوع أضرار بتلك المواقع وبممتلكات المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى إغلاق بحر غزة بشكل نهائي أمام الصيادين الفلسطينيين.

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طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه لقطاع غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 08:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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