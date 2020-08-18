مالي: المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "تدين بشدة" التمرد الجاري حاليا

باماكو- أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا, بشدة يوم الثلاثاء, التمرد الجاري حاليا بمالي و قالت انها تتابع "بقلق كبير التطورات الجارية التي تشهدها البلاد".

و أعلنت المجموعة الاقتصادية في بيان لها أنها "تدين بقوة المحاولة الجارية و ستأخذ كل الاجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري ,من خلال اعادة بناء المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا,طبقا لبروتكولها الاضافي حول الحوكمة والديموقراطية".

و دعت المجموعة العسكريين في مالي للعودة فورا الى ثكناتهم مطالبة كل الاطراف المالية بتغليب الحوار لحل الازمة التي تشهدها البلاد.

وأشارت المجموعة انها تبذل منذ أشهر جهودا للوساطة بين جميع الاطراف المالية مذكرة بمعارضتها الشديدة لكل تغيير سياسي غير قائم على الدستور، داعية العسكريين للإبقاء على الوضع الجمهوري.

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كما جددت استعدادها إلى جانب الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوروبي و كل الشركاء الثنائيين و متعددي الاطراف لمالي ,لمواصلة مرافقة الأطراف المؤثرة في البلاد في جهودهم لحل الازمة.

يذكر ان جنودا اطلقوا النار في الهواء صبيحة اليوم في قاعدة عسكرية كبيرة بمدينة غارنسون, بكايتي القريبة من باماكو, حسبما ذكرته مصادر اعلامية مالية.

و لم يعلن الجيش المالي حتى الساعة عن الحادث, و لكن مصدر بقاعدة "سوندياتا بكايتي, قال ان "الجنود غاضبون من تأخر الرواتب والعلاوات منذ عدة أشهر".