باماكو: إطلاق النار في مخيم عسكري بالقرب من باماكو

باماكو - أطلق جنود النار في الهواء يوم الثلاثاء في قاعدة عسكرية كبيرة بمدينة غارنسون, بكايتي القريبة من ضواحي باماكو, حسبما ذكرته مصادر اعلامية مالية.

و لم يعلن الجيش المالي حتى الساعة عن الحادث, و لكن مصدر بقاعدة "سوندياتا بكايتي, قال ان "الجنود غاضبون من تأخر الرواتب والعلاوات منذ عدة أشهر".

و من السابق لأوانه الحديث عن "حركة غضب منظمة في الجيش", حيث لم يتم الاعلان رسميا من طرف السلطات لحد الان عن ذلك, حسبما اكده مصدر رسمي.

و تشهد قاعدة كايتي, أكبر قاعدة عسكرية في مالي, حركة حيث تشير مصادر إعلامية محلية أن عدد من المسؤولين تم ايقافهم في المدينة الادارية و في عدد اخر من الاماكن العمل المغلقة.

من جهتهم, دعا الممثلون الدبلوماسيون جالياتهم المكوث في البيوت.

وصرح مصدر في وزارة الدفاع المالية "نحن نراقب الوضع عن كثب و لقد اتصلت القيادة العسكرية بالقوات وسنصدر بيانا رسميا خلال اليوم".