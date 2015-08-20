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انفجار بيروت: نداء أممي لجمع 565 مليون دولار لمساعدة لبنان

  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 19:09     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات
انفجار بيروت: نداء أممي لجمع 565 مليون دولار لمساعدة لبنان

الأمم المتحدة (نيويورك) - أطلقت الأمم المتحدة، امس الجمعة، نداء إنسانيا لجمع تبرعات بقيمة 565 مليون دولار لمساعدة لبنان بعد 10 أيام من الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف 171 قتيلا على الأقل وأزيد من 6.500 جريح.

وذكرت المنظمة الدولية، في بيان، أنها "أطلقت نداء إنسانيا بهدف جمع ما قيمته 565 مليون دولار بهدف مساعدة لبنان على الانتقال من الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة الفورية إلى التعافي وإعادة الإعمار، وفي نهاية المطاف نحو الانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل".

 إقرأ أيضا:  انفجار بيروت : الجزائر من بين أولى الدول المتضامنة

ونقل البيان عن نجاة رشدي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان، قولها إن "مهمة إعادة بناء حياة الناس والتعافي من الدمار ما زالت في بدايتها".

ودعت المجتمع الدولي إلى إظهار التزامه الثابت تجاه شعب لبنان وأن يسدد بدوره كرم لبنان المذهل تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين".

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انفجار بيروت: نداء أممي لجمع 565 مليون دولار لمساعدة لبنان
  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 19:09     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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