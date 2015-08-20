تجارة: وضع إجراء تنظيمي لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار -

انفجار بيروت: نداء أممي لجمع 565 مليون دولار لمساعدة لبنان -

شهادتا التعليم المتوسط والبكالوريا: ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية خلال حصص المراجعة الخاصة -

سوناطراك: دعوة إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على الأمن الطاقوي للجزائر -

إجراءات تصنيف مسرح وهران كتراث وطني تعرف تقدما جيدا -

يونيليفر الجزائر تقدم هبة تتمثل في سبعة أجهزة تنفس لثلاثة مستشفيات بوهران -

كورونا: 469 إصابة جديدة، 336 حالة شفاء و 9 وفيات -

كوفيد-19: انضباط المصلين سيعجل بإعادة الفتح الكلي للمساجد -

كوفيد- 19 : محادثات حول استئناف التدريبات بين الوزارة والاتحاديات الرياضية بداية من يوم الأحد -

امن ولاية الجزائر: الوقوف على مدى احترام المواطنين للإجراءات الوقائية بشاطيء طاماريس بعين طاية -

ولاية الجزائر: رفع الحجر الصحي عن 100 رعية جزائرية قدمت من فرنسا -

ما بعد كورونا: اتفاقيتان لإنشاء لجنة لبعث النشاطات السياحة وإدراج النقل بالسكك الحديدية -

هزة أرضية ببطيوة (وهران) : عدم تسجيل أي خسائر بشرية أومادية -

شهادتا التعليم المتوسط والبكالوريا: تعليمة وزارية للتكفل البيداغوجي والنفسي بالمترشحين -

رقابة اقتصادية وقمع الغش: إحالة أكثر من 48 ألف ملف على القضاء خلال السداسي الأول 2020 -

إحباط عملية هجرة غير شرعية بالجزائر العاصمة وتوقيف 17 شخصا -

رحيل أيقونة السينما المصرية شويكار -

مساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين: برنامج الأغذية العالمي يشيد بدور الجزائر الكبير -

أمن ولاية الجزائر: تسخير قرابة 100 شرطي وفرق الدراجات عبر الشواطئ المرخصة -