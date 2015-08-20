انفجار بيروت: نداء أممي لجمع 565 مليون دولار لمساعدة لبنان

وذكرت المنظمة الدولية، في بيان، أنها "أطلقت نداء إنسانيا بهدف جمع ما قيمته 565 مليون دولار بهدف مساعدة لبنان على الانتقال من الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة الفورية إلى التعافي وإعادة الإعمار، وفي نهاية المطاف نحو الانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل".
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ونقل البيان عن نجاة رشدي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان، قولها إن "مهمة إعادة بناء حياة الناس والتعافي من الدمار ما زالت في بدايتها".
ودعت المجتمع الدولي إلى إظهار التزامه الثابت تجاه شعب لبنان وأن يسدد بدوره كرم لبنان المذهل تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين".